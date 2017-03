"Türkische Gesellschaft so gespalten wie nie zuvor" Rastatt (mak) - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan spaltet mit seiner aggressiven Propaganda für das Referendum das türkische Volk - und zwar nicht nur in der Türkei selbst, sondern auch in Deutschland. Welche Auswirkungen haben die Hetzparolen auf das Miteinander der Türken in Rastatt? Einblicke in eine aufgewühlte Gemeinschaft. Mustafa (Name von der Redaktion geändert) bietet dem Vertreter des Badischen Tagblatts zum Gesprächsauftakt im Wohnzimmer eine Tasse Tee an - so, wie es in der Türkei üblich ist. Der 38-Jährige ist in Deutschland geboren und aufgewachsen und nach mehreren Versuchen, weitere Gesprächspartner zu finden, der einzige Türkischstämmige unter den Angesprochenen, der sich bereit erklärt, mit dem BT über das strittige Thema zu reden. Fühlt sich Mustafa nun eigentlich als Türke oder als Deutscher? "Ich bin in beiden Kulturen aufgewachsen und fühle mich zu beiden hingezogen", verdeutlicht er. Auf die Frage nach seiner Heimat meint er: "Deutschland ist meine Heimat, weil ich hier aufgewachsen bin und hier lebe, die Türkei ist meine Zweitheimat, weil ich dort viele Verwandte und Freunde habe." Und deshalb spiele für ihn die Politik in der Türkei eine Rolle, wobei die Politik in Deutschland, wo er lebt, für ihn wichtiger sei. Deshalb hat er auch vor einem halben Jahr die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt, um wählen zu können. Die Politik der türkischen Staatsregierung wirkt nicht erst seit den umstrittenen Wahlkampfauftritten von türkischen Politikern bis nach Deutschland hinein, bereits nach dem Putschversuch im Juli vergangenen Jahres sei schlagartig alles anders geworden, berichtet Mustafa: "Früher konnte man noch zusammen an einem Tisch sitzen, über Politik diskutieren und eine andere Meinung haben, doch durch die aggressive Politik der Regierungspartei AKP haben sich die Gruppierungen untereinander verfeindet", verdeutlicht er. "Es gibt sehr viele Türken, die überreagieren, wenn man anderer Meinung ist. Wenn man etwas Falsches sagt, dann schafft man sich Probleme. Ich verstehe das nicht, dass sie die guten Seiten der Europäer nicht annehmen können, nämlich auch mal eine andere Meinung stehenzulassen", erklärt der Rastatter mit türkischen Wurzeln. "Andersdenkende massiv bedroht" Die Verurteilung von politisch Andersdenkenden gehe inzwischen so weit, dass diese teilweise Morddrohungen erhalten, sagt Mustafa. Nach dem Putschversuch im vergangenen Jahr sei von der türkischen Regierung eigens eine Hotline eingerichtet worden, unter der man Andersdenkende den Behörden melden könne. "Ich bin politisch nicht aktiv, aber in meinem persönlichen Umfeld kennt man mich und meine Meinung", berichtet der 38-Jährige. Vor diesem Hintergrund ist er seit zwei Jahren nicht mehr in die Türkei gefahren, weil er eventuelle Probleme bei der Einreise vermeiden möchte. Durch seine radikale Rhetorik habe Recep Tayyip Erdogan die türkische Gesellschaft gespalten, sagt Mustafa. Für die in Rastatt lebenden Türken mache sich dies insofern bemerkbar, als sich die Gülen-Sympathisanten nicht mehr in die Moscheen trauten, weil sie dort nicht mehr willkommen seien - "dabei sollte die Moschee doch für jeden offen sein", findet Mustafa, der sich selbst als religiös bezeichnet. Die Wallfahrt nach Mekka hat er bereits gemacht, er betet fünfmal am Tag und hält sich auch ansonsten an die Vorschriften des Korans. Und was wird sich in der Türkei ändern, wenn Erdogan die Volksabstimmung am 16. April gewinnt? "Die alleinige Macht hat er ja bereits, die Abstimmung ist nur pro forma, um alles zu legitimieren." Trotz dieser Einschätzung ist der Rastatter zuversichtlich, dass das Land "eine starke Zukunft" vor sich hat: "Das Regime ist nicht ewig an der Macht."

