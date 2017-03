Reha-Südwest weitet Angebot für Menschen mit Behinderung aus

(dm) - Die Reha- Südwest will in Rastatt eine Lücke schließen. Seit nahezu 40 Jahren macht sich die Organisation in der Barockstadt um die Förderung und Bildung schwer- oder mehrfachbehinderter Kinder verdient, im Schulkindergarten am Westring oder in der interdisziplinären Frühförderung im Mehrgenerationenhaus auf dem Röttererberg. Jetzt wird das Angebot für Jugendliche und Erwachsene ausgedehnt - was die Reha- Südwest mit Sitz in Karlsruhe in anderen Städten bereits im Programm hat, soll auch in Rastatt etabliert werden: Schulbegleitung sowie ambulantes begleitetes Wohnen für Menschen mit Behinderung. Zusammen mit dem Projekt "Flinke Hand" - haushaltsnahe Dienste - werden die Angebote nun im Rastatter Gründerzentrum gebündelt (früheres ZIP, Rauentaler Straße 22/1, Haus B). Dort hat die gemeinnützige Gesellschaft eine neue Anlaufstelle für die drei Bereiche geschaffen. Heute wird das Gemeinschaftsbüro mit einer Auftaktveranstaltung für geladene Gäste und Interessenten offiziell eröffnet (11 bis 12.30 Uhr).

Dass Nachfrage nach solchen Angeboten besteht, liegt auf der Hand: Aus Kindern werden Jugendliche und schließlich Erwachsene. Klar, dass Eltern von Kindern, die die Einrichtungen der Reha Südwest besuchen, fragen, wie es anschließend weitergeht, wie Annette Diringer von der Reha-Südwest gestern gegenüber der Presse erläuterte. Auch der Teilhabeplan besage, dass die Angebote für junge Leute und Erwachsene ausgebaut werden sollten.

In der neuen Rastatter Außenstelle ist Isolde Jenc, nun Ansprechpartnerin zum Thema Schulbegleitung - das gerade in Zeiten der freien Schulwahl zunehmend ein Thema ist. So können Schulbegleiter ein behindertes Kind, das die Regelschule besucht, individuell unterstützen, zum Beispiel den Unterrichtsstoff so aufbereiten, dass das Kind ihn versteht, oder die Teilhabe am Leben an der Schule - etwa durch die Teilnahme an Veranstaltungen - ermöglichen. Während man in Karlsruhe bereits rund 200 solcher Begleitungen koordiniert, für die das Jugendamt beziehungsweise die Eingliederungshilfe aufkommt, zählt man für den Landkreis Rastatt und die Gemeinde Malsch etwa 18. Zug um Zug soll das Angebot ausgeweitet werden - dafür suche man noch "händeringend" nach Mitarbeitern.

Ganz am Anfang steht in Rastatt auch der Bereich des begleiteten Wohnens - einzeln, als Paar oder in einer Wohngemeinschaft. Rund 150 Personen begleitet die Reha-Südwest derzeit insgesamt, die Nachfrage wächst - in Rastatt indes ist man dafür noch auf der Suche nach barrierefreiem, bezahlbaren Wohnraum. Ziel: So weit wie möglich eigenständiges Wohnen ermöglichen, bei dem die Betreuten auf verschiedenen Feldern auf ein verzahntes Unterstützungsangebot zurückgreifen können, um den Alltag zu bewältigen, wie Ansprechpartner Jan Meszlenyi erläutert.

Ob Schulbegleitung oder begleitetes Wohnen: Der Umsetzung liegt die UN-Behindertenrechtskonvention zugrunde. Unter anderem besagt diese, dass Menschen mit Behinderung selbst entscheiden können sollen, wo und mit wem sie leben möchten - in der Praxis aber sei es schwierig, geeigneten Wohnraum außerhalb eines Heims zu finden.

Mit integriert in die neue Anlaufstelle ist das Projekt "Flinke Hand", das Senioren mit oder ohne Behinderung beziehungsweise Pflegestufe sowie regulären Privatkunden Hilfe bei haushaltsnahen Diensten anbietet. Seit 2010 wird dies koordiniert, zuvor im Familienzentrum im Röttererberg, nun vom Gründerzentrum aus. Hierbei werden zudem sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse geschaffen. Auch hierfür, so hieß es gestern, werden neue Mitarbeiterinnen gesucht. Bereits im Herbst ist Ansprechpartnerin Gudrun Jung in die neuen Räume gezogen.

Kontakt: (07222) 4078291 (Isolde Jenc), 4078293 (Jan Meszlenyi), 9161341 (Gudrun Jung).

www.reha-suedwest.de