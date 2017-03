Rossi-Haus ist bis Juni 2018 fertig Rastatt (ema) - Das sanierte Rossi-Haus soll Ende Juni kommenden Jahres in Betrieb gehen. Diesen Zeitplan kündigte die Stadtverwaltung gestern im Gemeinderat an, nachdem weitere Gewerke für den Umbau vergeben worden waren und damit 70 Prozent der prognostizierten Gesamtbaukosten verbraucht sind. Die Planer erwarten, dass der Kostenrahmen von 3,25 Millionen Euro eingehalten wird. (ema) - Das sanierte Rossi-Haus soll Ende Juni kommenden Jahres in Betrieb gehen. Diesen Zeitplan kündigte die Stadtverwaltung gestern im Gemeinderat an, nachdem weitere Gewerke für den Umbau vergeben worden waren und damit 70 Prozent der prognostizierten Gesamtbaukosten verbraucht sind. Die Planer erwarten, dass der Kostenrahmen von 3,25 Millionen Euro eingehalten wird. Vor der Sitzung machten sich die Stadträte ein Bild von den Arbeiten. Beherrschendes Thema war der Wärmeschutz im Sommer. Von Frisch- und Abluftleitungen im überdachten Innenhof nimmt die Verwaltung Abstand, weil dadurch zu stark in das Kulturdenkmal eingegriffen werden müsste. Jetzt behilft man sich mit einer außenliegenden Verschattung sowie hochwertigem Sonnenschutzglas. Im Trauzimmer sowie im neuen Schulungsraum ist eine Klimatisierung vorgesehen. Allerdings war dieser umstrittenen Entscheidung eine lebhafte Diskussion vorausgegangen. Wie aus dem Sachstandsbericht weiter hervorgeht, sind die neuen Fenster zu 75 Prozent eingebaut. Das Glasdach über dem Innenhof wurde mit Hilfe eines Innengerüsts errichtet, bis Ende Juli soll der Lift eingebaut sein. Das Rossi-Haus soll künftig als Bürgerforum ausgerichtet werden. Unterkommen werden das Seniorenbüro und die Seniorenhilfe sowie die Schlackenwerther Heimatstube. Im Obergeschoss liegt der Trausaal. Aus dem ehemaligen Kreistagssaal wird ein Schulungsraum.

