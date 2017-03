Zuschlag für Glashaus Rastatt (red/ema) - Kino-Investorin Gertraud Hurrle darf das 3200 Quadratmeter große Grundstück gegenüber dem "Forum" kaufen. Dies hat der Gemeinderat am Montag in nichtöffentlicher Sitzung einstimmig beschlossen, wie die Stadtverwaltung in einer Presseerklärung informiert. Die Investorin setzte sich mit ihrem gastronomischen Konzept für das Areal an der Ecke Karlsruher Straße/Berliner Ring gegen zwei Mitbewerber durch. (red/ema) - Kino-Investorin Gertraud Hurrle darf das 3200 Quadratmeter große Grundstück gegenüber dem "Forum" kaufen. Dies hat der Gemeinderat am Montag in nichtöffentlicher Sitzung einstimmig beschlossen, wie die Stadtverwaltung in einer Presseerklärung informiert. Die Investorin setzte sich mit ihrem gastronomischen Konzept für das Areal an der Ecke Karlsruher Straße/Berliner Ring gegen zwei Mitbewerber durch. Laut Pressemitteilung habe Hurrles Konzept einer modernen Glashaus-Architektur mit einem vielfältigen gastronomischen Angebot für unterschiedliche Zielgruppen und mit Öffnungszeiten von 9 bis 24 Uhr den Gemeinderat quer durch alle Fraktionen überzeugt. "Ich freue mich sehr, dass mit Frau Hurrle eine Investorin den Zuschlag bekommen hat, die sich bereits großartig in Rastatt engagiert und das wunderbare Multiplexkino ermöglicht hat", wird OB Hans Jürgen Pütsch zitiert. "Die von Frau Hurrle geplante Gastronomie wird den Standort Rastatt weiter stärken und für Kinogänger, Gäste und Rastatter Bürger gleichermaßen eine große Bereicherung sein." Gertraud Hurrle war bereits Mitte 2016 mit der Idee an die Stadt herangetreten, auf dem städtischen Grundstück gegenüber dem Forum Rastatt eine gastronomische Nutzung zu realisieren. Schließlich fehlt bisher ein größeres gastronomisches Angebot für die Kinogänger. Mit dem Glashaus-Konzept soll nicht nur dieses Defizit behoben werden, sondern laut Verwaltung ein neues Rastatter "Gastro-Highlight" entstehen - für ein junges Szenepublikum ebenso wie für Familien oder Senioren. Einen Betreiber präsentierte Gertraud Hurrle bisher nicht, da sie hier noch in der Sondierungsphase sei. In den nächsten Wochen werden nun die Voraussetzungen für den Bau des Glashauses konkretisiert, unter anderem eine Erschließung vom Berliner Ring aus. Nach BT-Informationen muss Hurrle für das Grundstück deutlich mehr bezahlen als in Gesprächen zunächst angenommen wurde. Die Rede ist von 130 Euro pro Quadratmeter gegenüber 75 Euro, die der Gutachterausschuss für angemessen hielt. Dem Vernehmen nach galt diese Summe jedoch unter der Maßgabe, dass das Grundstück gewerblich genutzt wird. Auf BT-Nachfrage, ob sie den neuen Preis zahle, sagte Hurrle: "Nicht gerne". Sie sei aber dazu bereit, weil andere Nutzungen auf dem Gelände für das Kino-Umfeld nicht passend seien.

