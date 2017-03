Die Karlschule bleibt die Karlschule Rastatt (ema) - Die Karlschule darf sich keinen neuen Namen geben. Den Vorschlag der Verwaltung, dass der Gemeinderat das Bestreben der künftigen Gemeinschaftsschule nach Umbenennung unterstützen soll, wurde mit 22 zu 23 Stimmen abgelehnt. (ema) - Die Karlschule darf sich keinen neuen Namen geben. Den Vorschlag der Verwaltung, dass der Gemeinderat das Bestreben der künftigen Gemeinschaftsschule nach Umbenennung unterstützen soll, wurde mit 22 zu 23 Stimmen abgelehnt. Als Unterstützer der Schule gaben sich die Fraktionen SPD und FuR zu erkennen. Joachim Fischer hielt es für gerechtfertigt, dass die Schule mit neuem Konzept und ertüchtigtem Gebäude der Zäsur auch mit einem anderen Namen Ausdruck geben wolle. Simone Walker hielt es ebenfalls für angebracht, angesichts des Umbruchs der Schule den Wunsch zu erfüllen. Für die CDU signalisierte Brigitta Lenhard, dass ein neuer Name "als äußeres Zeichen" nicht vonnöten sei. Ablehnung auch von Freien Wählern und FDP. Roland Walter (Grüne) wollte sich dem Ansinnen der Schule nicht in den Weg stellen, bekannte aber, dass seine Fraktion gespalten sei. Gudrun Eisenhauer (Grüne) unterstrich, es sei wichtiger, dass die Karlschule gute Arbeit leiste und dies nach außen dokumentiere. Klaus Hüttlin (FW) berichtete von einem einstimmigen Beschluss im Vorstand des Dörflervereins, wonach der Namen bleiben solle. Rektorin Nina-Barbara Lauckner hatte eingangs erläutert, dass man die neue Identität als Gemeinschaftsschule nach außen sichtbar machen wolle und auf weitere Vorschläge hoffe. Die Schulkonferenz hatte sich auf den Namen "Gemeinschaftsschule an der Murg" verständigt. Allerdings hatte die Schulleitung die Stadtverwaltung nicht einbezogen. Im Rathaus hätte man lieber einen Namen mit pädagogischem Bezug gesehen.

