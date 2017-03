Notaufnahme gerät in Not

Stuttgart



PFC-Blutkontrollen in Mittelbaden Stuttgart (as) - In Mittelbaden werden Blutkontrolluntersuchungen auf PFC durchgeführt und eine Expertengruppe PFC beim Landesgesundheitsamt eingerichtet, in der auch die Kuppenheimer Bürgerinitiative vertreten ist. Das kündigte Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) gestern an.