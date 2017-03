Dach undicht Durmersheim (HH) - Bei der Einweihung der neu gebauten Flüchtlingsheime in der Pilgerstraße in Durmersheim wurden im November die Bauwerke und die Kostendisziplin gelobt. Inzwischen leben 44 Personen in den beiden Häusern. Aber vier Monate nach der Inbetriebnahme sind bereits erste Sanierungsarbeiten notwendig - nicht, weil die Bewohner den Gebäuden schon zugesetzt hätten, sondern weil die Bauausführung offenbar mangelhaft war: Scheinbar ist ein Dach undicht. (HH) - Bei der Einweihung der neu gebauten Flüchtlingsheime in der Pilgerstraße in Durmersheim wurden im November die Bauwerke und die Kostendisziplin gelobt. Inzwischen leben 44 Personen in den beiden Häusern. Aber vier Monate nach der Inbetriebnahme sind bereits erste Sanierungsarbeiten notwendig - nicht, weil die Bewohner den Gebäuden schon zugesetzt hätten, sondern weil die Bauausführung offenbar mangelhaft war: Scheinbar ist ein Dach undicht. Arbeiter mit Schutzmasken haben Teile des Dämmmaterials entfernt, in große Plastiksäcke gepackt und zur Entsorgung in Schuttcontainer verfrachtet. Wie Bürgermeister Andreas Augustin auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte, trat in einem der beiden Häuser in einer Wohnung im obersten Geschoss Feuchtigkeit auf. Der Schaden sei der Baufirma gemeldet worden, die ihn beheben müsse. Die Dämmung müsse im Rahmen der Gewährleistung von dem Unternehmen auf eigene Kosten erneuert werden. Ob in den Häusern weitere Räume betroffen seien, werde überprüft. Die Wohnung, in welcher der Mangel zutage trat, sei schon mit Flüchtlingen belegt gewesen, berichtete Augustin. Man habe die Bewohner daraufhin in ein anderes Stockwerk umquartiert. Die Häuser waren von einem renommierten Bauunternehmen für rund 2,7 Millionen Euro schlüsselfertig erstellt worden.

