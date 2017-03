Mahner und Vorkämpfer gegen die PFC-Verseuchung

Rastatt (dm) - Star-Energiewerke-Geschäftsführer Olaf Kaspryk, Rastatts Erster Beigeordneter Wolfgang Hartweg und die Vorsitzenden der Bürgerinitiative Sauberes Trinkwasser für Kuppenheim, Dr. Ulrich Schumann und Andreas Adam, sind gestern mit dem mittelbadischen Naturschutzpreis des NABU-Kreisverbands ausgezeichnet worden. Wie Vorstandsmitglied Wolfgang Huber betonte, werden damit Menschen geehrt, die entgegen dem zögerlichen und verniedlichenden Behördenverhalten und trotz Hilfeverweigerung durch das Land Baden-Württemberg beharrlich Einsatz zeigen im Kampf gegen die Verseuchung durch perfluorierte Chemikalien (PFC). "Gegen den Strom" hätten die Preisträger eine Position nicht nur für Natur und Tierwelt, sondern auch die Gesundheit der Menschen in der Region eingenommen. Kaspryk als einer, der unter anderem Abwehrmaßnahmen anpackt, um das Trinkwasser sauber zu halten, Hartweg als Mahner, Warner und Aufrüttler, die Vorsitzenden der Bürgerinitiative als Akteure, die - zunächst belächelt - durch ihre Blutuntersuchungen "alle Versuche, die Gefahren zu verniedlichen", infrage stellten. Es bleibt gleichwohl viel zu tun. Kaspryk, der den Preis als Auszeichnung auch für seine Mitarbeiter sah, betonte, dass der Rastatter Wasserversorger der Daseinsvorsorge nachkomme - im Gegensatz zum Land, das eigentlich verpflichtet sei, die Ressource zu schützen. Stattdessen "müssen wir als Sanierer auftreten" in einem "Umweltskandal erster Güte" - ohne finanzielle Unterstützung. Namentlich Umweltminister Franz Untersteller wurde in der Runde vorgeworfen, offenbar die Rechtslage nicht zu kennen. Da lasse man, klagte Hartweg an, entgegen dem Wasserschutzgesetz "ein mobiles Medium (PFC), das man irgendwann nicht mehr fassen kann und sich in der Natur nicht abbaut, einfach laufen." "Das Problem weitet sich ja aus", so Adam mit Blick auf den Wasserversorgungsverband Vorderes Murgtal. Dieser leite nach Filterung des Wassers täglich zwischen zwei und drei Gramm PFC in den Gewerbekanal und von dort in die Murg - das sei ein Kilo im Jahr. "Wir vergiften uns weiter", stellt Adam fest. "Da müssen wir ansetzen."