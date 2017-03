Weiteres Taubenhaus gefordert

(dm/ema) - Nachdem das BT gestern über die Ermittlungen der Polizei gegen einen Busfahrer berichtet hatte, der im Verdacht steht, in der Kaiserstraße mit hohem Tempo eine Gruppe Tauben überfahren zu haben, stand das Telefon des Vogelexperten und -schützers Pierre Fingermann nicht mehr still. Die meisten der Anrufer beklagten, dass zu viele Tauben von Passanten gefüttert würden, so Fingermann gegenüber dem BT. Ein Futterverbot, beziehungsweise Schilder, die darauf aufmerksam machen, seien, wie auch von Stadtrat Franz-Josef Klagmann angemahnt, dringend geboten. An der Schließbrücke hat die Stadt bereits ein solches angebracht. Auch dem geschilderten Vorfall soll die Fütterung von Tauben an der Busfahrspur vorangegangen sein. Eine Zeugin des Vorfalls schilderte ihre Eindrücke dem BT so: "Die Bilder der Tat habe ich immer noch im Kopf - die vielen Tauben, die versuchten, seitlich unter dem Bus hervorzuflattern, und die zermatschten Tauben, die nach der Tat am Boden lagen. Das war grausam."

Fingermann regt an, mindestens ein weiteres Taubenhaus zu errichten, eventuell im Stadtpark, um viele Vögel dorthin zu lotsen. Vermehrt würden unter der Stadttaubenpopulation freigelassene Züchtertauben ausgemacht, aber auch weiße Hochzeitstauben oder Brieftauben, die den Weg zurück zum heimischen Schlag nicht mehr finden.

Bislang gibt es ein Taubenhaus im New-Britain-Park. Es wird betreut vom Plittersdorfer Züchter Wolfgang Müller, der ebenfalls seit Jahren mindestens ein weiteres Taubenhaus fordert.