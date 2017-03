Erstes Projekt sind Gardinen Von Manuela Behrendt Durmersheim - "Mir macht das hier mit den jungen Leuten sehr viel Spaß", schwärmt Maria Kögel über den wöchentlichen Nähkurs im Flüchtlingsheim in Durmersheim. Die gelernte Schneiderin leitet jeden Mittwoch ehrenamtlich die Schulung, die laut Barbara Maier vom Arbeitskreis (AK) Flüchtlingsbegleitung Durmersheim "vom ersten Tag an super ankam". Betritt man an einem Mittwochnachmittag den Seminarraum in der Flüchtlingsunterkunft, surren leise und geschäftig drei Nähmaschinen. Stoffe stapeln sich auf den Tischen, Klamotten zum Ändern hängen über einigen Stühlen, farblich sortierte Garnrollen finden sich in Plastikbehältern, im offenen Wandschrank lassen sich die Werke der Kursteilnehmer begutachten. Auf der Suche nach geeigneten Möglichkeiten, den internationalen Gästen in Durmersheim Zeitvertreib und Beschäftigung zu bieten, hatte Kögel bei einer Sitzung des AK angeboten, sich für einen Nähkurs zur Verfügung zu stellen. "Es hat sehr viele Vorteile, wenn man nähen kann", sagt die dynamische 83-Jährige. Man könne an Kleidungsstücken Ausbesserungsarbeiten und Änderungen vornehmen, ja sogar eigene Kreationen schneidern und somit Unikate schaffen. Der Idee von Kögel kam die Schülermitverwaltung (SMV) des Durmersheimer Wilhelm-Hausenstein-Gymnasiums (WHG) entgegen. "Die SMV gab uns den Tipp, dass Nähkurse generell hoch im Kurs stehen", berichtet Maier. Zudem plante das WHG, den AK finanziell zu unterstützen. So spendete die Schule die drei eingangs erwähnten Nähmaschinen. "Manchmal sind bis zu zehn Frauen in meinem Kurs; die drei Maschinen sind immer in Beschlag", informiert Kögel. Maier ist begeistert: "Das Projekt hat fantastisch eingeschlagen." Die Kursteilnehmerinnen besitzen sehr unterschiedliche Kenntnisse in Sachen Näharbeiten. "Einige haben überhaupt keine Ahnung und gehen mit Neugier und Spaß an die Sache heran", freut sich Kögel. Aber auch Frauen mit Grundkenntnissen erweitern ihren Horizont und lernen von Kögel dazu. Stoffe kommen übrigens von etlichen Privatpersonen. Zunächst nähte die Gruppe um Maria Kögel Gardinen für den Schulungsraum im Flüchtlingsheim in der Pilgerstraße. "Sie können sich nicht vorstellen, wie groß das Hallo war, als wir die fertigen Vorhänge an den Fenstern anbrachten", sagt Kögel und lacht. Es folgten Tischdecken und Kissenbezüge für den Privatgebrauch der Kursteilnehmer. "Mittlerweile kommen auch die Jungs aus dem Männerhaus herüber, um sich Hosen abändern zu lassen und sogar um selbst nähen zu lernen", erzählt Kögel voller Enthusiasmus.

