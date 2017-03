Neues Leben im alten Fernkabel-Gebäude

(ar) - Ein Team mit einer Mannschaft und einem Gedanken, so wünscht sich Kommandant Thomas Arnheiter die Feuerwehr Rheinmünster mit ihren vier Abteilungen. Die Jahreshauptversammlung fand am Dienstagabend in der Festhalle Stollhofen statt (Foto: Gangl). » - Mehr

(ham) - Der 1883 gegründete Obst- und Gartenbauverein Gernsbach gilt als einer der ältesten seiner Zunft in Deutschland. Nun droht nach 134 Jahren das Aus. Bei der Jahreshauptversammlung am 2. April sucht der Verein noch einmal einen Vorsitzenden (Foto: Metz). » - Mehr

Bühl