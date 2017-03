Forderung: Stolpersteine für alle Betroffene

46 Stolpersteine wurden bisher in Kuppenheim an zehn Stellen in der Murgtal- und Friedrichstraße sowie in der Oberen Torstraße in den Gehweg eingelassen, heißt es in einer Pressemitteilung des Kuppenheimer Arbeitskreises Stolpersteine. Für weitere 17 Steine liegen die Genehmigungen der Hausbesitzer vor. Das sind 63 Stolpersteine, die der Arbeitskreis bereits verlegt hat oder noch verlegen kann.

Da jedoch zwei angrenzende Hauseigentümer die Einwilligung verweigern, sei es nicht möglich, auch der letzten 19 Juden und eines Opfers des "Euthanasie"-Programms (in der Summe 83 Personen) in Form eines zehn mal zehn Zentimeter großen Stolpersteins zu gedenken, kritisiert der Arbeitskreis.

Vor diesem Hintergrund bitte man den Gemeinderat, auf das Wegerecht der Stadt nicht mehr zu verzichten. Die Einwilligung der angrenzenden Grundstückseigentümer für die Legung von Stolpersteinen wäre dann nicht mehr notwendig. In der badischen Stadt Ettenheim habe der Rat im März 2012 einen früheren Beschluss entsprechend zurückgenommen.

Die Kuppenheimer Juden hätten "in friedlicher und oft freundschaftlicher Nachbarschaft" gelebt, gearbeitet, ihren Glauben gelebt, Steuern bezahlt und seien in Vereinen engagiert gewesen: "Sie alle wurden von den Nationalsozialisten entrechtet, verfolgt und vertrieben; viele starben in der Deportation oder wurden im KZ ermordet", heißt es in der Mitteilung weiter. Anhand der Stolpersteine sollen die Opfer der NS-Diktatur aus der Anonymität herausgeholt werden. Der Arbeitskreis habe es sich auch zur Aufgabe gemacht, die einzelnen Mitglieder einer Familie, die vom nationalsozialistischen Unrechtsregime betroffen waren, vor ihrem ehemaligen Wohnort im Gedenken wieder "zusammenzuführen". Auf der Internetseite www.juedisches-kuppenheim.de bemüht sich die Gruppe, das Schicksal der Familien zu dokumentieren.

Es handelt sich hierbei um die Kuppenheimer Familien Berthold Dreyfuß (Schlossstraße 1), Berthold Herz (Murgtalstraße 37), Heinrich Dreyfuß (Murgtalstraße 17 beziehungsweise Friedrichstraße 72), Max Dreyfuß (Murgtalstraße 2), Emil Maier (Obere Torstraße 1), Simon und David Kahn (Friedrichstraße 49), Samuel Herz und Semi Schlorch (Friedrichstraße 86), Jakob und Salomon Lehmann (Friedrichstraße 75), Hermann Kahn (Friedrichstraße 79), Emil Kaufmann (Friedrichstraße 91), Isidor Meier und Julius Kahn (Friedrichstraße 98), Alfred Meier (Friedrichstraße 92/94), Nathan und Maier Kahn (Rheinstraße 9).

Mehr als 60000 Solpersteine wurden bisher in mehr als 1200 Kommunen verlegt. In Deutschland haben etwa zehn bis 20 Kommunen das Legen verweigert oder durch Auflagen erschwert.