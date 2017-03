Mit dem Kettcar auf Müllsuche Von Nicole Zerrath Rastatt - Jonas, Johann, Gabriel, Benedict, Joshua und Noel sind sechs pfiffige Jungs aus Plittersdorf, die mit ihren Gokarts den Müll aus dem Auenwald sammeln und am Rathaus deponieren. Die Freunde besuchen die dritte oder vierte Klasse der örtlichen Grundschule und sind seit vergangenem Jahr stolze Gokart-Besitzer. Diese zwischen 400 und 500 Euro teuren Fahrzeuge haben sie sich zur Kommunion oder zum Geburtstag gewünscht. Seither gehört es zu ihren Hobbys, nachmittags durch die Straßen zu flitzen, die Schnee- und Geländetauglichkeit ihrer Fahrzeuge zu erproben und mit handwerklichem Geschick die Einsatzfähigkeit zu erweitern. Alle sechs besitzen eine Grundausstattung an Werkzeugen. Was sonst noch fehlt, dürfen sie sich aus der väterlichen Werkstatt ausleihen ("man muss es wieder an die richtige Stelle zurücklegen"). Der Umgang mit Akkuschrauber, Hammer und Säge ist ihnen vertraut, und so haben sie sich aus Holz und Metall Anhänger, Stoßstangen und Vorrichtungen für Schneeschaufel und Hubgabel gebaut. Ein Gokart mit Anhänger kam dieses Jahr sogar auf dem Fasnachtsumzug zum Einsatz, um die Stämme für die Holzfäller zu transportieren. Die Idee, mit ihren "Einsatzfahrzeugen" auch Müll zu sammeln, kam ihnen, nachdem sie sich mit der Schulklasse an der Aktion "Saubere Stadt" beteiligt hatten. Als sie an einem Nachmittag am Altrhein Richtung Gänsrhein unterwegs waren, fiel ihnen der Unrat auf, der sich zwischen Dornenhecken und unter Sträuchern entlang der Gewässer lag. Kurzerhand packten sie alles auf ihre Anhänger und fuhren damit nach Hause. Dank der guten nachbarschaftlichen Vernetzung hat Ortsvorsteher Mathias Köppel davon erfahren und angeboten, den Müll am Rathaus zu sammeln, um ihn vor dort ordnungsgemäß entsorgen zu lassen. Sechs oder sieben Mal waren sie im vergangenen halben Jahr als Müllsammler im Einsatz. Den größten Anteil am gefundenen Abfall machen Glas- und Plastikflaschen aus. Aber auch Sofakissen, ein Abwasserrohr, Möbelrollen, Mützen, Gummireifen, Silvesterknaller und Styroporreste gehören zu den Fundstücken. Ein Vater hat sogar eine professionelle Abfallzange spendiert. Auf die Frage, warum sie nicht von Mädchen unterstützt werden, antworten die Burschen: "Denen ist der Müll zu eklig."

