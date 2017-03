Muggensturmer Produkte in China

Initiiert wurde die China-Reise von Fußball-Kultfigur Klaus Schlappner, der in den 80er Jahren unter anderem den SV Waldhof Mannheim trainiert hatte. Schlappner ist bereits seit 25 Jahren in China zu Hause, hatte dort sogar das Training der Nationalmannschaft übernommen und die chinesische Profiliga aufgebaut. Als er mitbekam, dass es eine Bürgermeister-Fußballnationallmannschaft gibt, lud er diese ins Reich der Mitte ein. Einen Grund verrät Rathauschef Späth beim Pressegespräch im Rathaus: China suche dringend Kontakte nach Deutschland. Der Fußball sollte als Türöffner fungieren.

Einige Tage besuchten die deutschen Bürgermeister den Sino-German-Ecopark in der Hafenstadt Qingdao, der innerhalb von drei Jahren errichtet wurde. Die Stadt gehörte von 1898 bis 1919 als Kolonie zum Deutschen Reich. Heute werden im dortigen Ökopark deutsche Ideen und Standards nach China eingeführt, heißt es in einem Text des Ökopark-Verbindungsbüros, das seinen Sitz in München hat. Die Handelsgesellschaft des Ökoparks habe in den vergangenen Jahren mehr als 2 000 deutsche Produkte auf den chinesischen Markt gebracht, beteiligt sind neben weltweit bekannten Unternehmen wie Siemens auch Firmen wie Menzerna aus Ötigheim.

"China hat Deutschland als Vorbild ausgerufen", berichtet Späth von seinen Eindrücken. Deshalb sei ein konkretes Ziel des China-Besuchs der Kontaktausbau in den Bereichen Wirtschaft, Kultur, Musik und Sport gewesen. "Vor allem Fußball ist ein großes Ziel des Ministerpräsidenten", erzählt der Muggensturmer Rathauschef. Bis 2030 sollen deshalb folgende Ziele erreicht werden: Die Teilnahme bei der Weltmeisterschaft, eine WM nach China holen - und schließlich auch der Titelgewinn.

Drei Spiele in fünf Tagen bestritten die Bürgermeister denn auch gegen eine Auswahl in Qingdao, gegen Vertreter des Ökoparks und gegen eine Auswahl in Peking. Das Ergebnis fiel laut Späth "sehr freundschaftlich" aus: 2:0, 0:2 und 2:2. Ein Tor schoss Späth zwar nicht selbst, war aber in die Vorbereitung involviert.

Mit nach Hause brachte Späth nicht nur Erinnerungen, sondern auch eine Absichtserklärung, die er und Vertreter aus China unterzeichnet haben: Darin sprechen sich die Verantwortlichen dafür aus, den Austausch deutscher und chinesischer Produkte aus den Orten Muggensturm und Qingdao zu unterstützen. Mit vielen örtlichen Firmen habe er schon telefoniert, sie hätten "größtes Interesse" daran, bei diesem Austausch mitzumachen. "China ist schon jetzt der wichtigste Handelspartner Deutschlands", betont Späth.

Eine Kooperation zwischen dem Pflegeheimbetreiber Compassio, der eine Einrichtung in Muggensturm betreibt, und China bestehe bereits: Chinesen erhalten in Deutschland eine Pflegeausbildung. Ein Beispiel will sich China ohnehin im Blick auf die duale Ausbildung an Deutschland nehmen, schildert Rathauschef Späth.

Neben dem Besuch der Städte Qingdao und Peking stand aber auch der soziale Zweck im Vordergrund. So spendete der Besuch aus Deutschland 2 500 Euro an ein Kinderhilfswerk. Auch über die politische Situation und Demokratie habe man "offen" miteinander gesprochen.

Vertiefen will Späth die Kontakte nach China auf jeden Fall. Geplant ist, eine Delegation zum Muggensturmer Volksfest einladen.