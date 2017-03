Neues Netzwerk soll gemeindeübergreifend agieren

Wie sieht die aktuelle Flüchtlings-Situation im Landkreis Rastatt aus?

1 700 Flüchtlinge leben laut dem ersten Landesbeamten und zuständigen Dezernenten Jörg Peter in den Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises, die dezentral in zehn von 23 Kreisgemeinden an 24 Standorten zu finden sind - darunter Rastatt, Bühl, Gernsbach und Gaggenau. Die Kapazität in diesen Unterkünften liegt bei knapp 2 000 Personen. Mehr als 1 800 Flüchtlinge befinden sich in der sogenannten Anschlussunterbringung, für die die Gemeinden zuständig sind. Bis Jahresende sollen weitere 1 200 Flüchtlinge in den Kommunen unterkommen, kündigte Peter an.

Wie werden die Flüchtlinge auf die Kommunen verteilt?

Es gibt eine Verteilungsliste auf Basis der Einwohnerzahlen. Angerechnet werden zudem 50 Prozent der Flüchtlinge, die in Erstunterkünften in einer Gemeinde leben. Das Soll bereits erfüllt haben für 2017 die Gemeinden Elchesheim-Illingen, Loffenau, Muggensturm, Ötigheim und Ottersweier. Sie müssen laut Prognose keine Flüchtlinge mehr bis zum Jahresende aufnehmen. Andere Gemeinden sind noch in der Pflicht. Dazu zählen unter anderem Durmersheim (123 weitere Flüchtlinge bis zum Jahresende), Bietigheim (71), Gaggenau (110), Hügelsheim (76), Rastatt (165), Rheinmünster (75) und Sinzheim (94).

Gibt es weitere Prognosen?

Für 2018 rechnet das Landratsamt Rastatt mit weiteren 700 Flüchtlingen, die in den Gemeinden ein neues Zuhause finden sollen. Die meisten müssen 2018 dann Bühl (93 Flüchtlinge), Gaggenau (92) und Rastatt (152) aufnehmen. Des Weiteren plant der Landkreis laut Dezernent Peter, 1300 Plätze in den Gemeinschaftsunterkünften bis Ende 2017 abzubauen. Dafür werden diverse Standorte geschlossen.

Welche Standorte betrifft das und nach welchen Gesichtspunkten entscheidet man über eine Schließung?

Entschieden wird laut Dezernent Jörg Peter hauptsächlich nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Dennoch wolle man die Balance zu sozialen Aspekten finden. In diesem Fall sei man auf die Rückmeldung von Ehrenamtlichen angewiesen. An erster Stelle eines Rankings für den Rückbau der Unterkünfte steht das Hochhaus in der Plittersdorfer Straße in Rastatt, das aus Brandschutzgründen bereits geräumt ist. Es soll nicht mehr belegt werden und bis Jahresende offiziell als Gemeinschaftsunterkunft geschlossen werden. Auf Platz zwei liegt die Unterkunft in der Antoniusstraße in Ottersweier, die Ende Juni geräumt wird. Dort legte das Landratsamt nahe, das Gebäude für die Anschlussunterbringung nutzen zu können. Bis Ende Juni gekündigt werden die Unterkünfte in der Seßgasse in Bühlertal sowie in der Erlenstraße in Bühl, zum Jahresende laufen dann die Verträge mit Unterkünften in der Woogseestraße in Rastatt, in der Loffenauer Straße in Gernsbach, in der Forststraße in Forbach sowie in der Robert-Koch-Straße in Bühl aus.

Was passiert mit den Flüchtlingen in den Unterkünften, die geschlossen werden sollen?

Anerkannte Asylbewerber kommen im Rahmen der Anschlussunterbringung der Gemeinden unter, informierte Dezernent Peter. In einigen Fällen können Flüchtlinge durchaus im gleichen Gebäude wohnen bleiben, wenn dieses von der Gemeinde übernommen wird. Nicht anerkannte Flüchtlinge werden in andere Gemeinschaftsunterkünfte des Landkreises verlegt. Peter kündigte an, vor der Schließung Infotreffs für die Ehrenamtlichen zu veranstalten.

Wer kommt für die Kosten der Flüchtlingsunterbringung auf?

"Der Landkreis ist Träger aller Kosten wie Miete, Heizung, Lebensunterhalt, Erstausstattung, Betreuung und Krankenkosten", zählte Landrat Jürgen Bäuerle auf. Auch die soziale Betreuung wird vom Sozialamt in Zusammenarbeit mit Städten und Gemeinden übernommen.

Der Landkreis will das Netzwerk "Neue Heimat Landkreis Rastatt" aufbauen. Was kann man darunter verstehen?

In dem Netzwerk sollen haupt- und ehrenamtliche Kräfte für die Aufgabe der Integration gebündelt werden, erläuterte Landrat Jürgen Bäuerle. Es gebe zwar in jeder Gemeinde zahlreiche Helfer und Verbände, die sich engagieren, doch ein gemeindeübergreifendes Netzwerk aller Beteiligten fehle bislang, ergänzte Dezernent Jörg Peter. Dieses könne sich mit gemeindeübergreifenden Fragestellungen beschäftigen.

Wer sind mögliche Partner dieses Netzwerks?

Dazu zählen Gemeinden, Städte, haupt- und ehrenamtliche Flüchtlingshelfer, der Landkreis, Caritas, Diakonie und Deutsches Rotes Kreuz (DRK), Kirchengemeinden und Dekanate, Wirtschaftsunternehmen und Innungen, Leistungs- und Kostenträger im Gesundheitswesen, das Klinikum Mittelbaden und Krankenkassen sowie staatliche Behörden wie die Bundesagentur für Arbeit oder das Schulamt. Auch Kommunal- und Landespolitik sollen eng mit eingebunden werden.

Was sind die nächsten Schritte für das Netzwerk?

Mehr als ein Dutzend Ehrenamtlicher haben sich bereits im Rahmen der Veranstaltung in eine Infoliste eingetragen. Eine erste Veranstaltung soll im Herbst stattfinden. Dort werden dann Dezernent Jörg Peter zufolge Organisationsstrukturen festgelegt. Es soll ein eigener Internet-Auftritt geschaffen und Fördermittel beantragt werden. Zudem will man gemeindeübergreifende Projekte prüfen - zum Beispiel eine gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft für Flüchtlinge und andere Migranten.