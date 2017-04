Verfallene Gemüsebeete werden in Rasen verwandelt Iffezheim (mak) - Der Iffezheimer Pfarrgarten wurde von dem im Jahr 2013 verstorbenen Pfarrer Walfried Asal jahrzehntelang mit viel Herzblut gepflegt. "Mein Vorgänger hat sich hier ein kleines Paradies erschaffen", meint Pfarrer Michael Dafferner, Leiter der Seelsorgeeinheit Iffezheim-Ried. Doch der Garten wurde in den vergangenen Jahren nicht mehr genutzt, nun wird er komplett neu gestaltet und in eine Grünfläche verwandelt. Anstoß für den radikalen Umbau des 1200 Quadratmeter großen Grünbereichs war eine Sicherheitsbegehung des angrenzenden Kolpinghauses durch die Feuerwehr im Jahr 2013. Ein zweiter Fluchtweg müsse vom Dachgeschoss aus geschaffen werden in Form einer Fluchttreppe, lautete die Empfehlung der Floriansjünger. Der Pfarrgemeinderat nahm sich daraufhin des Themas an und entwickelte Pläne für die Umgestaltung des Pfarrgartens, die auch auf Zustimmung des Stiftungsrats stießen, berichtet Dafferner im BT-Gespräch. "Der Garten soll ein neuer Treffpunkt für die Kolpingfamilie und die Pfarrgemeinde werden", erläutert der 54-jährige Geistliche. Und sollten an einem Tag mal zwei Trauungen stattfinden, dann könnte man einer Hochzeitsgesellschaft auch eine Ausweichmöglichkeit anbieten. Nach Fasnacht rückte eine örtliche Firma an und beseitigte zunächst die Obstbäume, trug die Muttererde ab und schob sie zu großen Haufen zusammen. Im Bereich der Sakristei wurde die hohe Gartenmauer durchbrochen, um einen neuen Zugang mit Tor zu schaffen. Außerdem wurde die Statik der gesamten Mauer überprüft. Des Weiteren wurden entlang der Mauer Drainagerohre verlegt. An einer Ecke des Gartens wird ein großer Pavillon mit Sitzgelegenheiten gebaut, außerdem wird hinter der Garage eine behindertengerechte Toilettenanlage errichtet. Für die Kolpingjugend soll eine Tischtennisplatte aufgestellt werden, und auch an eine Grillstelle ist gedacht. Der große alte Kiwi-Baum zwischen Pfarr- und Kolpinghaus fiel der Säge zum Opfer, dort wird ein Carport errichtet, der restliche Bereich wird mit Rasengittersteinen versehen, um weitere Stellplätze zu schaffen, erklärt Pfarrer Dafferner. Rund 160000 Euro gibt die katholische Kirchengemeinde für die Neugestaltung aus, bezahlt wird das Ganze aus den Rücklagen. Wenn alles nach Plan laufe, dann werde die Umgestaltung bis Mitte des Jahres fertig sein, freut sich der Geistliche. Über eine Einweihung habe man sich noch keine Gedanken gemacht, eventuell im Zusammenhang mit dem Patrozinium im Herbst könnte man den neuen Grünbereich entsprechend feiern.

