Augenblicke in Großformat Kuppenheim (fuv) - 40, 80, 20, das sind die nackten Zahlen, die die Fotoausstellung beschreiben, die seit gestern im Kuppenheimer Rathaus zu sehen ist. 40 Jahre Fotoclub Tele 77, 80 Fotoarbeiten von 20 Hobby-Fotografen. Die Ausstellung zum runden Geburtstag hat einen ganz besonderen Rahmen: Erstmals präsentiert Tele 77 Fotos im Foyer des Kuppenheimer Rathauses, wie die Vorsitzende Christel Pletat in ihrer Begrüßung zur Ausstellungseröffnung betonte. Dafür dankten sie und der Leiter Fotografie des Clubs, Rolf Großmann, Bürgermeister Karsten Mußler. Das Rathaus-Foyer biete die Gelegenheit, großformatige Fotos zu zeigen, so die Vorsitzende. Besonders eine Bilderserie, die im vergangenen Jahr entstanden ist, profitiert davon: Die ambitionierten Lichtbildner konnten in der Rastatter BWR, der ehemaligen Waggon-Fabrik, fotografieren. Mit dabei auch Vereinsmitglieder, die sich im Stile der 20er Jahre kostümiert hatten; 20 der bei der BWR entstandenen Fotos sind in der Schau ausgestellt. Die 60 anderen zeigen die Bandbreite der Fotografie. Landschaften, Wolkenformationen, Tier-Fotos, Porträts, Stadtansichten. Sowohl in Schwarz-Weiß als auch in Color. Die beiden Vereinsfunktionäre freuten sich, dass die Ausstellung im Rathaus natürlich eine größere Öffentlichkeit erreiche. Dies könne auch bei kommenden Ausstellungen so sein, unterstrich Bürgermeister Mußler, dem die Gäste der Vernissage zu seinem gestrigen Geburtstag ein Ständchen darbrachten. Die Fotografie fordere, in dem sie Augenblicke einfriere, zum Verweilen, zum Innehalten auf, so der Bürgermeister. Die Ausstellung ist noch bis zum 23. April während der üblichen Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen. An den Sonntagen, 9., 16. und 23. April ist das Foyer von 11. bis 19 Uhr geöffnet.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Bühl / Bühlertal

Ordentliches Ergebnis Bühl/Bühlertal (efi) - Während Baden-Württemberg mit 52 Millionen Übernachtungen über einen anhaltenden Tourismus-Boom jubelt, fällt die Gästebilanz 2016 der Ferienregion Bühl, Bühlertal eher verhalten aus. Tino Rettig, Leiter der Tourist-Information, ist dennoch zufrieden (Foto: TI). » Weitersagen (efi) - Während Baden-Württemberg mit 52 Millionen Übernachtungen über einen anhaltenden Tourismus-Boom jubelt, fällt die Gästebilanz 2016 der Ferienregion Bühl, Bühlertal eher verhalten aus. Tino Rettig, Leiter der Tourist-Information, ist dennoch zufrieden (Foto: TI). » - Mehr Mörsch

Kampfbetontes Remis in Mörsch Mörsch (msc) - Die erschöpften Hauptakteure waren nach dem 2:2 des SV Mörsch gegen den Kehler FV schon auf dem Weg unter die heiße Dusche, da unterhielten sich die befreundeten Trainerkollegen Dietmar Blicker und Alexander Hassenstein noch über ein packendes Spiel (Foto: toto). » Weitersagen (msc) - Die erschöpften Hauptakteure waren nach dem 2:2 des SV Mörsch gegen den Kehler FV schon auf dem Weg unter die heiße Dusche, da unterhielten sich die befreundeten Trainerkollegen Dietmar Blicker und Alexander Hassenstein noch über ein packendes Spiel (Foto: toto). » - Mehr