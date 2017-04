Entführung in die Welt des Staunens

Rastatt - Man muss den Magier Nicolai Friedrich einfach live erlebt haben: Was er an klassischen Zaubertricks und Mentalexperimenten zu bieten hat, verblüfft und fällt ganz einfach unter das Prädikat "unglaublich". 500 Besucher aller Altersstufen wurden am Samstagabend in der Badner Halle so in seinen Bann gezogen und wandelten an Horizonten, die man so noch nicht erlebt hat.

Dabei bietet der Mann mit weltmeisterlichen Referenzen und einem Vierteljahrhundert Bühnenerfahrung keine pompöse Las-Vegas-Show. Ihm genügt ein Hintergrund mit dezent wechselnden Lichteffekten und eine Leinwand. Dort konnte ihm das Publikum mittels Kameraeinblendung auf die Finger schauen - so dass es bei all den verblüffenden Szenen scheinbar keine Geheimnisse gab.

Friedrich bewegt sich bei vielem in der Tradition klassischer Zauberervorbilder. Da verknoten sich nach seiner Anleitung die Arme der Besucher werden im Aufwärmexperiment Seiltricks vorgeführt, da kann schon einmal nach dem Zeichnen auf einen Block eine Bowlingkugel zu Boden fallen oder gerät ein Tisch, mit Assistenz eines Jungen, unfassbar ins Schweben. Das Publikum darf letztlich Tricks erleben, die dazu verleiten, doch an Zauberei zu glauben. Den "Superstauner" an Zaubereien liefert das Puzzleexperiment. Auf abenteuerlichen Wegen findet sich - wieder mit Publikumsmitwirkung - das finale Teil für ein Abbild der Mona Lisa. Der Magier zerstreut alle Bedenken, eingeweihte Assistenten säßen im Publikum, denn er arbeitet mit Zufallsketten. Ein Saalbesucher leitet zu einem nächsten, unbekannten weiter.

Wäre da noch die unglaubliche Mentalmagie, das "Gedankenlesen". Dazu laufen mehrfach vor den Augen der Zuschauer Experimente ab, bei denen man vor Staunen den Mund ganz weit öffnen muss. So errät, angeblich durch Gedankentransfer, der junge Elia Dinge mit verbundenen Augen in einer Box, ohne diese zu berühren. Personen im Publikum schreiben Zahlen und Begriffe auf, die dann kein Geheimnis mehr sind. Weitere geheime sechs Lottozahlen von verschiedenen Besuchern entschlüsselt Friedrich auch. Das Foto eines Besuchers verschwindet in sieben Umschlägen - der Magier findet den richtigen. Wie Friedrich ankündigte, ist er am 19. Januar 2018 wieder in Rastatt zu Gast.