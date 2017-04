Plötzlich ein Internet-Hit

Bischweier

Unfallverursacher fährt davon Bischweier (red) - Die Polizei ist auf der Suche nach einem Autofahrer in einem silbernen Golf. Er hat am Samstag gegen 13.05 Uhr in der Bahnhofstraße einen Unfall verursacht, bei dem eine Kradfahrerin verletzt wurde. Wer kann Angaben zu dem Vorfall machen (Symbolbild: red)? » Weitersagen (red) - Die Polizei ist auf der Suche nach einem Autofahrer in einem silbernen Golf. Er hat am Samstag gegen 13.05 Uhr in der Bahnhofstraße einen Unfall verursacht, bei dem eine Kradfahrerin verletzt wurde. Wer kann Angaben zu dem Vorfall machen (Symbolbild: red)? » - Mehr

Karlsruhe

Taxifahrer überfallen Karlsruhe (red) - Ein bislang Unbekannter hat am frühen Donnerstagmorgen in Karlsruhe einen Taxifahrer überfallen und dabei dem 45-Jährigen mit einer Schreckschusspistole ins Gesicht geschossen. Es gibt eine Täterbeschreibung, die Polizei sucht Zeugen (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Ein bislang Unbekannter hat am frühen Donnerstagmorgen in Karlsruhe einen Taxifahrer überfallen und dabei dem 45-Jährigen mit einer Schreckschusspistole ins Gesicht geschossen. Es gibt eine Täterbeschreibung, die Polizei sucht Zeugen (Symbolfoto: dpa). » - Mehr