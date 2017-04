Frage nach Sinn des Lebens steht im Mittelpunkt

Malsch - "Jetzt an einer Stelle Bunkerkante. Ein Trümmerstück. Alles andere übererdet", schrieb Diethard Blaudszun in den Aufzeichnungen über seine Westwallexpedition zwischen Waldprechtsweier und Freiolsheim. Wege, das von Menschenhand Erschaffene, aber auch das kommende Ungewisse trieben den Künstler sein Leben lang um. Ein Teil seiner Dokumentationen, Fotografien, Installationen und Radierungen sind noch bis zum 19. Mai in der Rathausgalerie in Malsch zu besichtigen.

Diethard Blaudszun, in der badischen und elsässischen Region kein Unbekannter, verstarb 2012, doch seine Werke blieben der Nachwelt erhalten und haben in einer vergänglichen Zeit Bestand. Unverrückbar wie die Bunkerreste des Westwalls, den Hitler als Verteidigungslinie über mehr als 600 Kilometer errichten ließ, hinterließ der Künstler der Nachwelt Fundstücke, Fossilien, Steine und mit der Kaltnadel radierte, in sich verschlungene Irrwege auf Papier.

"Dies ist noch längst nicht alles, was er im Lauf seines Lebens erschaffen hat", erklärte Henner Klages, Vorsitzender des Kunstkreises Malsch und Freund des verstorbenen Diethard Blaudszun, den Besuchern der Vernissage. Über 60 Ausstellungsstücke sind über drei Etagen in der Rathausgalerie zu erkunden. Aufgehängt wurden sie von Christiane Blaudszun, der Ehefrau des Künstlers, der gleichzeitig auch Lehrer an der Muggensturmer Schule, passionierter Wanderer, Bunker-Experte, Naturliebhaber und leidenschaftlicher Sänger war.

Der 1941 in Königsberg geborene Blaudszun lebte von 1966 bis 1977 in Waldprechtsweier, bevor er mit seiner Familie nach Lauf und danach nach Wingen sur Moder ins Elsass zog.

Schon früh hatte er seine Liebe zu Radierungen entdeckt und sich mit ihnen bis zuletzt, teilweise auch in Collagen, beschäftigt. Mit viel Akribie schrieb er sogar seine meist tiefgehenden Gedanken in Miniaturspiegelschrift um Linien und Formen, um damit nicht nur sich selbst, sondern auch dem Betrachter Rätsel aufzugeben. Die Frage nach dem Sinn des Lebens stand im Mittelpunkt seines Daseins und wird in vielen seiner Arbeiten deutlich. Vielleicht vertiefte er sich daher in schwarz-weiße Bilder, denn nur vereinzelt taucht ein Werk Blaudszuns in Farbe auf.

"Es trieb ihn die Suche nach den Wegen", erinnerte sich seine Ehefrau. Mit ungeheurer Energie hatte der Künstler 60000 Steine durch die Vogesen gelegt. "Täglich schaute er sich die Steine an", bemerkte Christiane Blaudszun. Ebenso versunken wie minuziös genau dokumentierte er Entstehungsprozesse, erschuf den "blauen Herbst", der keine Spur von Blau zeigt, oder die "Wege ins Unbekannte", mit denen er vielleicht versuchte, das Vergängliche unvergänglich zu machen.

Diethard Blaudszun wurde für seine Schaffenskraft mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Ein Teil seiner Arbeiten werden aktuell nicht nur in Malsch, sondern auch in der Rastatter Kunstgalerie Fruchthalle präsentiert.