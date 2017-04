Schüler ziehen putzmunter durch die Stadt Rastatt (fuv) - Seit gestern sieht man sie wieder durch Rastatts Straßen, Parks und Grünanlagen ziehen: ganze Schulklassen, "bewaffnet" mit Zangen und Eimern auf der Suche nach Abfall: Die Aktion "Saubere Stadt" hat begonnen. Zum Auftakt war die Carl-Schurz-Schule mit von der Partie. "Alle acht Klassen machen mit", betonte Rektorin Ingrid Schmall bei einem Pressetermin im Münchfeld - insgesamt 200 Schülerinnen und Schüler. So auch die Klasse 4b mit ihrer Lehrerin Sabine Gafranek. Die Montessori-Klasse hatte es dabei recht gut erwischt, sie war für die Siedlung eingeteilt, und dort leben offenbar doch sehr ordentliche Leute. Die Kids fanden nur wenig wilden Müll, den sie hätten einsammeln können. Zigarettenkippen, Pappbecher und Schachteln fanden sich schließlich im großen blauen Müllsack, in den die Kids ihre Sammeleimer kippten. Den Schülern jedenfalls machte die Aktion Spaß. Und das nicht nur weil sie, wie es Felician sagte, "auf jeden Fall besser ist als Unterricht". "Die Umwelt sauber halten ist wichtig", stellte die neunjährige Esila fest. Und Klassenkameradin Sarah strahlte, dass sie schon das vierte Mal bei der "Sauberen Stadt" mitmache. Mit der Teilnahme soll das Umweltbewusstsein der Kids geschärft werden, so Rektorin Schmall. Die Schüler werden auch im Unterricht in ihrem Fach Heimat und Sachkunde mit der Problematik vertraut gemacht. Die müsste wohl auch immer mehr Erwachsenen nahegebracht werden. Bis zu 50 Tonnen wilden Müll muss die Stadt jährlich entsorgen, Tendenz steigend, unterstrich die Leiterin der Technischen Betriebe, Brigitte Majer. "Es ist wirklich schlimm", beschreibt sie die Situation. Und wenn irgendwo Umweltsünder ihren Dreck abladen, müsse die Stadt unverzüglich handeln, da sonst schnell noch mehr Abfall dazukomme, so Majer weiter. Über die Aktion "Saubere Stadt" freut sich die Betriebsleiterin. Immerhin würden die freiwilligen Helfer bis zum 8. April rund 6,5 Tonnen Abfall finden. Seit der ersten "Sauberen Stadt" im Jahr 2004 wurden 63 Tonnen Müll eingesammelt. In diesem Jahr steigt die Teilnehmerzahl nach einem Durchhänger 2016 wieder an. Von 14 Rastatter Schulen werden im Laufe der Woche 1 350 Schülerinnen und Schüler auf Müllpatrouille gehen; außerdem 16 Vereine, 40 Einzelpersonen und erstmals mit "Dach Schutzbekleidung" eine Firma, wie Brigitte Majer betont. Als Belohnung spendiert die Stadt für die Kids ein Vesper, und von den Stadtwerken gibt es Eintrittskarten für die Rastatter Schwimmbäder.

