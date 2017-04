"A-Rock" im Benz-Werk: Platz für Geländefahrten und Events

Zudem kann das Gelände für Veranstaltungen mit bis zu 7000 Besuchern genutzt werden, teilt Daimler mit. Der über eine Million Euro teure "A-Rock" steht Besuchern ab 18. April offen. Reservierungen sind ab dem 10. April möglich. "Noch nie war es so einfach, ein schwieriges Gelände professionell zu meistern", wird Joachim Ersing, Mitglied der Geschäftsleitung Mercedes-Benz-Car-Vertrieb Deutschland, in der Pressemitteilung zitiert. "Außerdem haben wir jetzt die Möglichkeit, unsere Kulturveranstaltungen im Mercedes-Benz-Kundencenter Rastatt auszuweiten, indem wir auch Open-Air-Formate anbieten." Auf dem neuen "A Rock" können Offroad-Fans unter Anleitung die Qualitäten des in Rastatt produzierten kompakten SUV GLA erleben. Auf dem neuen Parcours gilt es, mit dem Auto eine Holzbalkenbrücke, einen Tunnel, mehrere Schrägfahrten und eine Buckelpiste zu überwinden. Den buchstäblich höchsten Schwierigkeitsgrad stellt ein Berg dar - der "A-Rock" - mit einer Steigung von 60 Prozent und einem Gefälle von 70 Prozent. Der "A-Rock" für den GLA ist neben "The Rock" im Werk Bremen das zweite Fahrerlebnis-Gelände eines Mercedes-Benz-Kundencenters in Deutschland.

Foto: Walter

Info: www.mercedes-benz.de/kundencenter-rastatt; (07222) 9123388.