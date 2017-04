"Integration kann gelingen"

2015 war mit 297 Einbürgerungen die höchste Marke erreicht worden, 2014 waren es 264. 125 der Neueingebürgerten (45 Prozent) stammen aus einem EU-Mitgliedsstaat. In Baden-Württemberg wurden im vergangenen Jahr insgesamt knapp 18000 Einbürgerungen gezählt, teilt das Landratsamt Rastatt mit.

Der Landkreis würdigt seine neuen Staatsbürger am Donnerstag, 6. April, 18 Uhr, im Landratsamt mit der Einbürgerungsfeier. "Dieser Feier kommt eine ganz besondere Bedeutung zu, denn sie ist ein starkes Zeichen dafür, dass Integration gelingen kann", betont Landrat Jürgen Bäuerle. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung, zu der auch die Angehörigen der neuen deutschen Mitbürger eingeladen sind, durch das Jugendsinfonieorchester der Städtischen Musikschule Rastatt. Im Mittelpunkt der Feier, die bereits zum neunten Mal stattfindet, steht ein Vortrag von Dr. Asma Koch. Die in Pakistan geborene Frau erhielt ebenfalls im vergangenen Jahr die deutsche Staatsbürgerschaft. Die promovierte Apothekerin wird über ihren ganz persönlichen Werdegang berichten. Sie lebt heute in Bühl und ist in Rastatt als Apothekerin beschäftigt.

Angeführt wird die Liste der Herkunftsländer der Eingebürgerten wie in den Vorjahren mit Menschen, die ihre Wurzeln in der Türkei (30) haben. Es folgen Rumänien mit 27, Kroatien mit 26, Kosovo und Italien mit je 22, Bosnien-Herzegowina mit 16, Polen mit 14, Thailand mit neun, die Ukraine und das Vereinigte Königreich (Großbritannien und Nordirland) mit je acht. Hier lässt wohl der Brexit grüßen: 386 Briten ließen sich im vergangenen Jahr in Baden-Württemberg einbürgern. Zum Vergleich: 2015 waren es nur 68. Es folgen die Länder Ungarn mit sieben sowie Brasilien und Russland mit je sechs Einbürgerungen im Landkreis. Bis auf Australien und Nordamerika sind alle Kontinente vertreten.

Der Wunsch nach einem deutschen Pass ist an das ausdrückliche Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung und die grundsätzliche Bereitschaft geknüpft, auf die bisherige Staatsbürgerschaft zu verzichten. Mehrstaatigkeit ist möglich für Bürger der EU und der Schweiz, nicht aber für die der Türkei, erläutert das Landratsamt (Ausnahme: die in Deutschland geborenen Türkischstämmigen können zwei Pässe besitzen). Ebenso gibt es Länder, die ihre Bürger nicht aus der Staatsbürgerschaft entlassen, wie etwa südamerikanische Staaten oder Afghanistan, Iran, Libanon, Marokko und Tunesien.

Mit der Einbürgerung bekommen die neuen Staatsbürger das aktive und passive Wahlrecht und können sich auf allen Ebenen politisch betätigen und erwerben das Recht, sich in allen europäischen Ländern visumfrei zu bewegen.

Wer Deutscher werden möchte, muss in der Regel einen mindestens achtjährigen Aufenthalt im Bundesgebiet nachweisen, Ehegatten von Deutschen von mindestens drei Jahren. Hat ein Antragsteller etwa die mittlere Reife gemacht oder eine Berufsausbildung abgeschlossen, gilt dies als besondere Integrationsleistung und verkürzt die vorgeschriebene Aufenthaltsdauer um zwei Jahre.

Zudem ist der Nachweis erforderlich, über eigenes Einkommen zu verfügen und zur Bestreitung des Lebensunterhaltes nicht auf öffentliche Leistungen angewiesen zu sein. An das Einbürgerungsverfahren ist auch die Forderung verknüpft, dass im Vorstrafenregister keine Einträge vorliegen.