Mitten in Plittersdorf rollen Züge durch die Berge von Graubünden

Rastatt (ema) - Wer am Anwesen der Familie von Frank Swillus in der Plittersdorfer Fährstraße vorbeifährt, muss nicht lange rätseln, welchem Hobby der Hausherr nachgeht. Über den ganzen Hof des ehemaligen Getränkemarkts Krell türmt sich im wahrsten Sinne des Wortes ein Gebirge auf, durch das sich im Endausbau drei Kilometer wetterfeste Schienen einer Großbahn schlängeln, die nicht nur die nachgestellten Berge, sondern auch Mensch, Tier, Bahnhof und andere Gebäude passieren. Frank Swillus ist Gartenbahn-Fan. Seit 1998 beschäftigt sich der 49-jährige Wahl-Plittersdorfer mit diesem Hobby und schwört ganz auf die Produkte des fast 130 Jahre alten Unternehmens LGB, das 2008 von Märklin übernommen worden ist. Damit erfüllt sich der Lkw-Fahrer einen Traum, den er schon als kleiner Bub hegte. Immer wenn er damals im Karlsruher Spielwarengeschäft Döring vorbeischauen durfte, schlug sein Herz beim Anblick der Eisenbahnen höher. Dass sein Hobby für alle, die aufmerksam durch die Plittersdorfer Ortsdurchfahrt fahren, unübersehbar bleibt, ist noch einer weiteren Leidenschaft von Frank Swillus geschuldet: "Ich bin ein Schweiz-Fan." Oft war er dort wandern, tourte mit dem Motorrad zu den Eidgenossen, und dabei machte er auch jene Entdeckung, die ihn bis heute fasziniert. Die Schweizer Region Graubünden hat es ihm angetan - die Berge genauso wie die Rhätische Bahn (RhB). Das Landwasserviadukt, eine 65 Meter hohe und 136 Meter lange Eisenbahnbrücke im Netz der RhB in der Nähe des Bahnhofs Filisur, baut der Großbahn-Fan gerade auf seinem Hof nach. Die Berge drum herum bestehen aus rotem Sandstein aus der Umgebung seines früheren Wohnorts Maxau sowie Bruchstein aus einem Steinbruch bei Bretten. Unzählige Lokomotiven und Wagen sowie an die 100 Häuser vervollständigen das Panorama auf einer Fläche von rund 600 Quadratmetern im Herzen des Riedorts. Ganz bewusst hat sich Frank Swillus beim Hauskauf den ehemaligen Getränkehandel Krell ausgesucht. Für sein Hobby kann er den Hof ebenso nutzen wie die frühere Getränkehalle; selbst das Dachgewölbe über der Scheune hat er für seine Großbahn ins Auge gefasst. Seit Mai 2015 lebt er in Plittersdorf, begann das Haus zu renovieren und die Bahn aufzubauen. Im vergangenen Jahr zog die Familie mit seiner Frau Nicole und den Kindern Benjamin, Valeria, Vivienne und Melissa nach. Bau und Betrieb seiner Gartenbahn "ist für mich Ausgleich zur Arbeit", sagt der Lkw-Fahrer. Der zehnjährige Sohn Benjamin hat sich auch schon vom Hobby infizieren lassen. Beide wollen die Außenanlage noch in diesem Jahr fertigbekommen. 30 komplette Züge im Maßstab 1:22,5 nennt Frank Swillus sein Eigen. "Aber wenn drei Züge auf einmal fahren, ist man schon ziemlich beschäftigt." Die Bedingungen in dem Anwesen sind für den Bahn-Fan ideal. Während er in Maxau auf 800 Quadratmetern ganz aufs Freie angewiesen war und so manches Problem mit Unkraut hatte, kann er nun den Hof nutzen und nach der letzten Fahrt einfach seine Züge in die Halle stellen. Wenn Frank Swillus seinem Hobby nachgeht, hört er manche Reaktionen von Zaungästen. "Die meisten Leute finden es positiv." Dabei weiß der 49-Jährige, dass manche der Gleichgesinnten etwas mit der Öffentlichkeitswirksamkeit ihrer Leidenschaft hadern. "Die meisten gehen ihrem Hobby im stillen Kämmerlein nach, weil sie Angst haben, ausgelacht zu werden", weiß Swillus, der nebenbei noch Mitglied der Dampflokfreunde Karlsruhe ist. Nicht so in Plittersdorf: "Da stehen wir drüber." Im Gegenteil: Frank Swillus will sogar einen LGB-Club Rastatt gründen. Und: Sobald die Anlage steht, wird der Familienvater zweimal im Jahr einen Tag der offenen Tür veranstalten. Dann hätte sich sein Traum erfüllt. Obwohl, nicht ganz. Denn einen Herzenswunsch trägt der Zug-Fan noch mit sich. Der ließe sich jedoch nicht in Plittersdorf, sondern nur in der Schweiz erfüllen: "Mein Traum ist es, einmal in der Rhätischen Bahn im Fahrerstand mitzufahren." Info für LGB-Interessierte: (0157) 32544591.

