Behutsame Entwicklung angestrebt

Kuppenheim - Im historischen Ortskern Kuppenheim soll die ortstypische Bau- und Siedlungsstruktur bewahrt und eine zeitgemäße, behutsame und verträgliche Weiterentwicklung gewährleistet werden - diese Ziele verfolgt der Bebauungsplan "Ortskern Kuppenheim", den der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag im Entwurf einstimmig genehmigt hat.

Bisher gab es keinen Bebauungsplan für den historischen Ortskern mit seiner prägenden, über Jahrhunderte gewachsenen, kleinteiligen Bebauungsstruktur. Er ist eng bebaut, die Grundstücke sind nicht selten maximal ausgenutzt, der Versiegelungsgrad ist entsprechend hoch und es gibt wenig Grün. Der Gemeinderat stellte im Oktober 2014 für einen Teilbereich des Ortskerns einen Bebauungsplan auf, verhängte eine Veränderungssperre und verlängerte diese nochmals. In der Sitzung am Montag nun wurde der Entwurf präsentiert, den die Stadtverwaltung gemeinsam mit dem beauftragten Büro "fsp Stadtplanung" Freiburg für das 1,1 Hektar große Gebiet erarbeitet hat.

Das Plangebiet wird von einem Teil der Friedrichstraße, Stadtkirche, Krieg- und Murgtalstraße sowie dem Verlauf der alten Stadtmauer begrenzt und von sieben Straßen erschlossen (Friedrich-, Obere Torstraße, Antonius-, Amalien-, Kriegstraße, Vikoria-, Murgtalstraße). In dem Bereich befinden sich überwiegend ein- bis zweigeschossige Wohnhäuser und Wirtschaftsanbauten, teilweise ohne Grenzabstände. Außerdem gibt es einige Kultur- und Baudenkmale - die Zeitzeugen der historischen Stadtentwicklung müssen erhalten beziehungsweise bei einer Neubebauung berücksichtigt werden, so sieht es der Plan vor.

Das Wichtigste schickte Christian Sammel vom Planungsbüro gleich voraus: "Alles, was vorhanden ist, hat Bestandsschutz." Um den Reiz des Quartiers zu erhalten, dort aber auch die Wohnqualität zu verbessern, soll das Gebiet langfristig etwas "entdichtet" und luftiger werden. "Wir wollen eine Blockrandstruktur", führte der Planer aus. So sind etwa Baugrenzen vorgesehen, die die rückwärtigen Grundstücksbereiche aussparen, damit Innenhöfe entstehen können. Die Bewohner sollen dort Rückzugsmöglichkeiten erhalten. Vorgesehen ist eine offene Bauweise mit Einzelhäusern und einseitiger Grenzbebauung, wobei in bestimmten Fällen auch eine zweiseitige Grenzbebauung zulässig sein soll. Es wird zwischen kleinen und großen Grundstücken unterschieden. Für Grundstücke, die bis zu 250 Quadratmeter groß sind, wird die Grundflächenzahl auf 1,0 festgesetzt, das bedeutet Vollausnutzung. Für Grundstücke, die größer als 250 Quadratmeter sind, ist die Grundflächenzahl auf 0,8 beschränkt. Die Traufhöhe mit sieben und die Firsthöhe mit maximal zehn Metern orientieren sich an der Mehrzahl der bestehenden Gebäude. Es werden ausschließlich Sattel- und Krüppelwalmdächer mit einer Dachneigung von 40 bis 52 Grad zugelassen. Vorgeschriebene Dachfarben sind Rot bis Rotbraun. Pro Einzelhaus sind maximal drei Wohnungen erlaubt. Stellplätze (pro Wohneinheit einer) müssen auf dem Grundstück nachgewiesen werden. Die nur wenigen Freiflächen auf den Grundstücken sollen erhalten oder künftig weiter ausgedehnt werden. Die unbebauten Flächen bebauter Grundstücke sind zu begrünen oder gärtnerisch anzulegen, dabei sind Gärten aus mineralischen Stoffen (Kiesflächen) nicht gestattet. Das Gebiet wird als Mischgebiet ausgewiesen. Ausgeschlossen werden jedoch Tankstellen aus Immissionsschutzgründen, Gartenbaubetriebe wegen des Flächenverbrauchs und Vergnügungsstätten, um eine ausreichende Nachtruhe zu gewährleisten.

"Wir befinden uns nur in einem Teilbereich. Was wir heute festlegen, hat künftig auch Auswirkungen auf den weiteren Ortskern", hob Bürgermeister Karsten Mußler die Bedeutung der Entscheidung hervor. Mit den Vorgaben seien mehrere Stellschrauben eingebaut worden, um Fehlentwicklungen im Ortskern zu verhindern, fügte er an.

Beim "Ortskern Kuppenheim" handelt es sich um einen Bebauungsplan der Innenentwicklung, der im beschleunigten Verfahren aufgestellt wird. Die Öffentlichkeit wird in Form einer Planoffenlage beteiligt, eine Beteiligung der Träger öffentlicher Belange wird ebenfalls durchgeführt.