Badebetrieb mit Fragezeichen Von Markus Koch Hügelsheim - "Die Gemeinde Hügelsheim bemüht sich, in dieser Saison einen Badebetrieb am Erländersee anbieten zu können, einen genauen Zeitpunkt können wir jedoch noch nicht nennen", sagte Bürgermeister Reiner Dehmelt gestern im Gespräch mit dem Badischen Tagblatt. Der langjährige Pächter der Mosquito-Bar, Christian Eissner, hört zum 30. April auf, ein Nachfolger ist noch nicht gefunden. Die Gemeinde Hügelsheim ging bislang davon aus, dass Eissner den Pachtvertrag verlängert. Der Gemeinderat hatte am 21. September 2015 einstimmig beschlossen, den Vertrag mit ihm bis 2022 zu verlängern. "Herr Eissner wurde darauf hingewiesen, dass er die Verlängerung des Pachtvertrags bis 30. April 2016 beantragen muss", erläutert Dehmelt. Dieser habe zunächst Interesse signalisiert, umso überraschter sei er dann gewesen, als Eissner am 14. Mai im Badischen Tagblatt seinen Rückzug für 2017 angekündigt habe, führt Dehmelt aus. Das Verhältnis zwischen der Gemeinde Hügelsheim und dem Pächter ist belastet, weil die baurechtliche Genehmigung für die Einhausung der großen Terrasse in diesem Jahr abläuft und die erstrebte unbefristete Verlängerung noch nicht geklärt ist. Die Gemeinde hat das Funktionsgebäude und die Terrasse gebaut, Eissner hat diese im Jahr 2007 nach eigenen Angaben für rund 200000 Euro einhausen lassen. Die Einhausung ist jedoch zeitlich befristet, da sich die Mosquito- Bar im Überflutungsbereich des Polders Söllingen-Greffern befindet. Eissner wirft der Gemeinde Hügelsheim vor, sich nicht ausreichend um die notwendigen baurechtlichen Genehmigungen gekümmert zu haben, die Gemeinde wiederum verweist darauf, dass Christian Eissner Bauherr der Terrasseneinhausung ist. Bei einer Begehung mit dem Regierungspräsidium wurde laut Eissner festgelegt, dass aus Hochwasserschutzgründen von Öl- auf Gasheizung umzustellen sei. Dieser Forderung sei er nachgekommen, zudem habe er die elektrischen Leitungen auf der Terrasse hochgelegt. Strittig ist nur noch der Bodenbelag der Terrasse, der aus Grobspanplatten besteht. Er sollte ebenfalls entfernt werden, Eissner wollte jedoch hierfür eine Befreiung beim RP erreichen. Nachdem die baurechtlichen Genehmigungen Anfang des Jahres nicht geklärt waren, bot die Gemeinde Mitte Januar Eissner an, noch bis Ende Oktober Pächter zu sein. Auf dieses Angebot ging dieser nicht ein. Der Pachtvertrag sieht vor, dass Eissner die Einhausung bis 30. April abbauen muss, ansonsten wird sie Eigentum der Gemeinde. Die Küchentechnik und -einrichtung wurde fast vollständig von Eissner angeschafft. Im Rahmen einer Begehung am 24. Februar sollte geklärt werden, was die Gemeinde davon übernimmt. Doch in dieser Hinsicht kam keine Einigung zustande, ein letztes Gespräch zwischen Dehmelt und Eissner am Freitag endete ergebnislos. "Wir wissen nicht, wie wir die Mosquito-Bar am 1. Mai vorfinden, deshalb können wir auch bis dahin nicht mit einem Pächter verhandeln", verdeutlicht Dehmelt. Die Gemeinde lege Wert auf ein langfristiges Pachtverhältnis, nur für eine Saison wolle man keinen Pächter. Im Hinblick auf die erforderliche Badeaufsicht habe man ein erstes Gespräch mit der DLRG geführt, entschieden sei aber noch nichts, erklärt der Rathauschef. Wann der Erländersee in dieser Saison für Badegäste öffnet, ist also fraglich: "Im schlimmsten Fall wird es keinen Badebetrieb geben", so Dehmelt.

