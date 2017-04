MBV-Fraktion verweigert Zustimmung Von Mirjam Hliza Muggensturm - Der Wunsch des Muggensturmer Rathauschefs Dietmar Späth, der Haushaltsplan der Gemeinde für 2017 möge den Segen des Gemeinderats bekommen, erfüllte sich nicht ganz. Zwar votierte die Mehrheit des Gremiums für das Zahlenwerk. Die MBV-Fraktion verweigerte jedoch geschlossen ihre Zustimmung. Der Grund: die "gigantischen Gesamtkosten" für Sanierung und Umbau der Wolf-Eberstein-Halle. Doch zunächst einmal stellte Kämmerer Dirk Eisele den Haushalt für 2017 vor. Er hat ein Gesamtvolumen von rund 19,7 Millionen Euro. Mit 4,6 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen rechnet die Gemeinde dieses Jahr (2016: 4,4 Millionen Euro). Aus den Rücklagen (rund fünf Millionen Euro) sollen 1,6 Millionen Euro entnommen werden. Eine Kreditaufnahme ist 2017 nicht geplant, die Gemeinde bleibt also schuldenfrei. Das soll sich jedoch in den kommenden Jahren ändern: 2018 sei eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,6 Millionen Euro vorgesehen, 2019 dann noch einmal 500 000 Euro, kündigte Kämmerer Eisele an. Das meiste Geld - rund 4,1 Millionen Euro - soll 2018 in die Wolf-Eberstein-Halle fließen (Umbau der Vereinsräume, Schnitzelgrube, Verbesserung sowie Haustechnik). 2019 und 2020 sind darüber hinaus insgesamt rund drei Millionen Euro für die Wolf-Eberstein-Halle vorgesehen. Zu viel Geld, so die Meinung der MBV-Fraktion. Mittlerweile liege man bei Gesamtkosten von zehn bis elf Millionen Euro, kritisierte der Fraktionsvorsitzende Harald Unser. Ursprünglich war man beim Umbau der Sportstätten von Kosten in Höhe von knapp fünf Millionen ausgegangen. Unser warnte, das Projekt entwickle sich zu einer "unendlichen Geschichte". Noch immer gebe es keine Baufreigabe, gefordert sei ein erweitertes Brandschutzkonzept, das Mehrkosten von 500 000 Euro nach sich ziehe. Die Kostenexplosion habe allerdings bei Teilen des Gemeinderats nicht zum Umdenken geführt, monierte er. "Das ist für uns nicht nachvollziehbar." Die Gemeinde schränke durch dieses Projekt ihre investiven Möglichkeiten in anderen Bereichen "für die nächsten Jahre erheblich" ein, verheize ihre gesamten Rücklagen und verschulde sich ohne Not. Unser forderte darüber hinaus eine Bürgerversammlung zu dem Projekt. "Mit der Ablehnung des Haushalts wollen wir aus Verantwortung für Muggensturm ein Zeichen setzen", begründete Unser. Bürgermeister Späth betonte, dass das Projekt nicht "in diesem Premium-Ausmaß" angedacht war. Doch nun habe die Gemeinde die Möglichkeit, mit Umbau und Sanierung der Halle ein Kultur- und Sportzentrum für die Bürger zu schaffen, die "alle Voraussetzungen" für eine zukunftsfähige Arbeit der Vereine und Organisationen biete. Natürlich sei das kein Garant, dass sich weiterhin genügend Ehrenamtliche finden, die die Vereine am Leben erhalten. Doch mit dem Umbau könne man die Rahmenbedingungen schaffen, unterstrich Rathauschef Späth. Es gebe auch keine Garantie, dass die eingeplanten 7,5 Millionen Euro ausreichten und wie es nach 2020 mit der Planung weitergehe. Trotz allem sah Späth das Projekt optimistisch: Die Gemeinde sei schuldenfrei, die Zinsen niedrig, die Steuereinnahme-Situation positiv. "Gute Voraussetzungen, um dieses Großprojekt finanziell zu meistern", beurteilte der Rathauschef. Hinter dem Projekt steht auch nach der Kostenerhöhung die SPD-Fraktion, machte Dieter Eisele deutlich. Da der Umbau in Abschnitten erfolge, könne man besser reagieren, war er sich sicher. Die "dringend notwendige Sanierung" habe ohnehin angestanden. Er sprach von einem "guten Handlungsspielraum" und einer Reserve wie Landbesitz, den man zur Not heranziehen könne. Joachim Schneider stimmte im Namen der CDU-Fraktion ebenso dem Großprojekt zu, das überfällig sei. Das Raumangebot der Halle galt für 4 500 Einwohner, nun gebe es schon mehr als 6 000. "Die Finanzierung ist gesichert. Mehr Zeit kostet mehr Geld", warb er für einen zügigen Start des Projekts. Ein Posten, der fraktionsübergreifend für Zustimmung sorgte, waren 15 000 Euro, die für politische Information und Bildung ausgegeben werden sollen, unter anderem sollen Publikationen oder Vorträge auf den Weg gebracht werden, um die Bürger für das Thema Demokratie zu sensibilisieren, kündigte Rathauschef Späth an. Da man auf die Verwaltung große Herausforderungen zukommen sehe, sprachen sich alle Fraktionen ebenso für eine Personalaufstockung aus. Eine Erweiterung des Kindergartens "Oase" ist geplant, die Gemeinde hat dafür in den Finanzplan Mittel in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro aufgenommen. Die Erweiterung ist auch deshalb notwendig, weil im Neubaugebiet "Falkenäcker" rund 1300 bis 1500 Menschen ein neues Zuhause finden sollen. Harald Unser regte an, im Neubaugebiet jungen Familien mit Kindern eine finanzielle Unterstützung beim Bau des Eigenheims zu gewähren. Dieter Eisele war es wichtig, nicht alle Grundstücke auf einmal auf den Markt zu bringen. Joachim Schneider hingegen sprach sich aus Kostengründen für die komplette Erschließung aus. Bei zehn Ja- und fünf Neinstimmen wurde der Haushaltsentwurf für 2017 danach vom Ratsgremium mehrheitlich beschlossen.

