Vortragsreihe befasst sich mit Martin Luther Durmersheim - Die Fördergemeinschaft der evangelischen Kreuzkirche in Durmersheim nimmt in diesem Jahr Martin Luther in den Fokus - und lädt zu einer Vortragsreihe ein. Der Vorsitzende des Vereins, Hans Jürgen Springer, berichtet im Gespräch mit BT-Redakteurin Yvonne Hauptmann, welche Schwerpunkte man dabei setzt. Interview BT: Herr Springer, Sie sind Vorsitzender des Fördervereins der evangelischen Kreuzkirche Durmersheim. Seit wann gibt es diesen Verein und zu welchem Zweck wurde er gegründet? Hans Jürgen Springer: Die Fördergemeinschaft wurde 1980 gegründet. Damals stand der Neubau der evangelischen Kreuzkirche in Durmersheim an und die damalige Gemeindeleitung hat damit ein sehr erfolgreiches Instrument zuwege gebracht, um mit den Gemeindegliedern aus Durmersheim, Elchesheim-Illingen und Au am Rhein gemeinsam das Projekt aus organisatorischer und finanzieller Sicht zu begleiten. Gemäß der Satzung besteht der Zweck des Vereins darin, das Gemeindeleben der evangelischen Kirchengemeinde Durmersheim bei allen diakonischen und missionarischen Aufgaben zu unterstützen. Insbesondere soll dies durch Sachausstattung und Förderung der Kinder-, Jugend-, Familien- und Altenarbeit, des Besuchsdiensts, der gottesdienstlichen Veranstaltung, der gemeindlichen Arbeitskreise und Gruppen sowie der sonstigen kirchengemeindlichen Tätigkeiten verwirklicht werden. Dazu zählt insbesondere die Unterstützung der evangelischen Kirchengemeinde bei der Einrichtung und dem Erhalt der evangelischen Kreuzkirche in Durmersheim. BT: Im Lutherjahr bietet der Förderverein eine Vortragsreihe an. Welche Ziele verfolgt der Verein damit? Springer: In ihrem jetzt 37-jährigen Bestehen hat die Fördergemeinschaft für eine Reihe von Projekten ihre Unterstützung geben können. Nachdem der Kirchenbau abgeschlossen war, kam als weiterer Schwerpunkt die Jugendarbeit hinzu. Vor rund zwei Jahren wurden die Wartungsarbeiten an der Orgel sowie ihre Erweiterung um die Spitzflöten finanziert. Alljährlich wird neu entschieden, welchen Aufgaben sich die Fördergemeinschaft widmet. Zum Jubiläumsjahr der Reformation haben wir uns gefragt, was wir im Jahr 2017 machen wollen. Herausgekommen ist eine kleine Vortragsreihe zu Luthers Wirken mit sehr interessanten Referenten aus der Evangelischen Landeskirche Baden. Wir verstehen unser Engagement im Sinne einer Informationsveranstaltung zum Thema Luther und wenden uns an Interessierte gleich welcher Glaubensrichtung. Darüber hinaus ist es für die Fördergemeinschaft ein willkommener Anlass, in der Öffentlichkeit mehr Präsenz zu zeigen. BT: Welche Themen werden im Rahmen der Vortragsreihe beleuchtet und wer sind die Referenten? Springer: Nachdem die Idee zu den Vorträgen geboren war, stellte sich dann auch die Frage nach den dazugehörigen Themen. Hier hat die Evangelische Landeskirche Baden bereits im Vorfeld eine Vielzahl zusammengestellt. Unsere Auswahl kam durch eine Arbeitsgruppe der Fördergemeinschaft zustande, in der uns Pfarrer Becker und Pfarrer Schmid i. R. mit hilfreichem Rat zur Seite standen. Der Begriff "evangelisch" und seine Bedeutung, eine textlich-musikalische Reise durch die Lieder Martin Luthers, Luthers Suche nach einem gnädigen Gott im Spiegel der Sehnsüchte des modernen Menschen, Spuren der religiösen Judenfeindschaft von der Reformation bis zur Gegenwart und die Erweckung in Baden - ihre Geschichte und Nachwirkung, sind bei uns die ausgewählten Themen. BT: In welchem Zeitraum finden die Vorträge statt? Springer: Der erste Vortrag findet am kommenden Freitag, 7. April, statt und weitere folgen am 5. Mai, 16. Juni, 29. September und 14. Oktober. Der Termin im Oktober fällt zusammen mit dem 150-jährigen Bestehen der Kirchengemeinde Durmersheim und einem damit verbundenen Festgottesdienst am Sonntag darauf. BT: Gibt es über die Vortragsreihe hinaus noch Veranstaltungen des Fördervereins im Luther-Jahr? Springer: Weitere Veranstaltungen im Jubiläumsjahr sind nicht geplant. Da Luther aber auch außerhalb der 500-Jahr-Feier seines Thesenanschlags für evangelisch und auch für nicht evangelisch Gläubige eine Vielzahl von interessanten, vielleicht auch widersprüchlichen, Motiven und Gedanken bereithält, wird die Fördergemeinschaft bei Interesse und gutem Besuch über eine Fortsetzung der Reihe nachdenken. Der erste Vortrag der Reihe trägt den Titel "Was heißt heute evangelisch sein". Es referiert Prälat Professor Traugott Schächtele. Beginn ist um 19 Uhr in der evangelischen Kreuzkirche (Weißenburgerstraße 40) in Durmersheim.

