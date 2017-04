Zeitgemäße Angebote für Trauungen Von Heiner Wirbser Bietigheim - Bei einer Gegenstimme beschloss der Bietigheimer Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung, dass es künftig nicht nur im Trauzimmer, sondern auch im "Alten Tabakschuppen" und im "Alten Farrenstall" Eheschließungen geben soll. Wie Hauptamtsleiterin Marlena Schmid erläuterte, dürfen Eheschließungen nur in würdiger Form und entsprechender Lokalität vollzogen werden. Die Gemeinde, so Schmid, könne im Rahmen ihrer Organisationshoheit geeignete Räume außerhalb des Dienstgebäudes des Standesamts - etwa in einem besonders repräsentativen Gebäude - zum Trauzimmer bestimmen und eine Außenstelle einrichten. Mit Erlass des Innenministeriums Baden-Württemberg aus dem Jahr 2011, informierte die Hauptamtsleiterin, bestehe die Möglichkeit, standesamtliche Trauungen auch außerhalb des Dienstgebäudes unter freiem Himmel durchzuführen. Allerdings müssen hierfür verschiedene Voraussetzungen sichergestellt sein. So darf die Amtshandlung nicht Störungen ausgesetzt sein. Die Öffentlichkeit muss ausgeschlossen werden können und auf jeden Fall muss der Datenschutz eingehalten werden. In der Hardtgemeinde finden standesamtliche Trauungen ausschließlich im Trauzimmer oder bei Hochzeitsgesellschaften bis zu 50 Personen im Bürgersaal des Rathauses statt. Diese Räume sind hierfür speziell gewidmet und ausgezeichnet worden. Das Bietigheimer Standesamt bietet derzeit für alle Trauungen eine flexible zeitliche Terminierung an und zwar in der Zeit von Montag bis Samstag von 8 bis 16 Uhr. Laut Marlena Schmid sind die beliebtesten Tage zur Eheschließung der Freitag und Samstag. Im vergangenen Jahr fanden 25 Trauungen im Rathaus statt: Elf freitags, zehn an Samstagen und vier unter der Woche. Bei den meisten Trauungen waren 20 bis 70 Personen anwesend. In der Vergangenheit wurde immer wieder das Bürgerzentrum "Alter Tabakschuppen" angefragt - hauptsächlich von Paare, die dort feiern wollten. Die Nachfrage nach größeren standesamtlichen Trauungen steige stetig, so die Hauptamtsleiterin, da viele Paare von einer kirchlichen Trauung absehen, aber dennoch diesen Tag mit Familie und Freunden feiern. Das Bürgerzentrum biete zudem gute Parkmöglichkeiten. Aufgrund der Raumbelegung sei eine Trauung im Bürgerzentrum nur dann möglich, wenn auch die Feier dort stattfinde. Für kleinere Trauungen bis 25 Personen will die Gemeinde das Dachgeschoss des Bürgerhauses "Alter Farrenstall" als Trauzimmer anbieten. Aus terminlichen Gründen ist die Trauung nur freitags und samstags möglich. Allerdings fallen für zusätzlichen Aufwand wie Blumenschmuck, Tische und Bestuhlung Mehraufwandgebühren an. Man einigte sich im Ratsgremium auf folgende kostende-ckende Mehraufwandsgebühren: Für das Bürgerhaus "Alter Farrenstall" 100 Euro, für den Straßenraum beim Bürgerzentrum "Alter Tabakschuppen" 150 Euro. Der Terrassenraum Bürgerzentrum kostet 125 Euro und die Terrasse 150 Euro. Die bisherigen Standesamtsräume stehen weiterhin kostenfrei zur Verfügung.

