Antolin legt Sozialplan vor

Wie berichtet, hat Antolin als Zulieferer des Rastatter Benz-Werks fast alle Folgeaufträge für die Ausstattung der ab 2018 vom Band laufenden nächsten Generation der Mercedes-Kompaktwagen verloren. Nach Informationen der IG Metall ist darüber hinaus vorgesehen, die noch verbliebenen Aufträge im ungarischen Kecskemet auszuführen und von dort das örtliche Benz-Werk sowie das Mutterwerk in Rastatt zu beliefern. Sollten sich die Befürchtungen bewahrheiten, blieben für Antolin in Rastatt nur noch 30 Arbeitsplätze für einfache Logistikarbeiten, so die IG Metall.

Nachdem Betriebsrat und IG Metall zuletzt den Druck erhöht hatten und mit mehrstündigen Betriebsversammlungen die Produktion im Benz-Werk empfindlich beeinträchtigt hatten, hat sich das Management von Antolin jetzt offenbar in den Verhandlungen deutlich erkennbar bewegt. "Die Gespräche fanden in einer guten Atmosphäre statt. Das Ergebnis ist hervorragend", wird Jalowy in einer Pressemitteilung zitiert. Auch der zweite Geschäftsführer der IG Metall Gaggenau, Heiko Maßfeller, äußert sich zuversichtlich: "Unser Ziel, den Beschäftigten Klarheit für den schlimmsten Fall - die Schließung des Standorts - zu verschaffen, haben wir erreicht."

Zum einen soll nun innerhalb des Rahmensozialplans bis Mai ein Interessensausgleich erarbeitet werden; an den Verhandlungen wolle man die Agentur für Arbeit beteiligen. Nach BT-Informationen liegt ein Sozialpaket in zweistelliger Millionenhöhe auf dem Tisch; ein weiterer Eckpunkt ist die Beschäftigung von Mitarbeitern in einer Transfergesellschaft.

Gleichzeitig setzen Betriebsrat und Gewerkschaft auf das Zukunftskonzept "Antolin 4.0". Maßfeller: "Unser Ziel ist nicht die Auszahlung der Sozialplanmittel - unser Ziel ist der Erhalt vieler qualifizierter Arbeitsplätze in der Region."

Nach BT-Informationen läuft der Mietvertrag von Antolin im Rastatter Industriepark bis Ende 2020; allerdings drängt dem Vernehmen nach Daimler darauf, dass Antolin früher für das Nachfolgeunternehmen Platz macht. Das spanische Unternehmen müsste also sowohl einen neuen Standort im Raum Rastatt finden und gleichzeitig neue Aufträge an Land ziehen.

Nach Informationen der Gewerkschaft hat sich der Automobilzulieferer um neue Aufträge beworben; Hoffnung gesetzt wird bei den Arbeitnehmervertretern auch darauf, möglicherweise Aufträge aus dem ungarischen Kecskemét zurück nach Rastatt zu holen und ein Standbein in Form eines Ersatzteillagers zu entwickeln.