Lichtkonzept für obere Kaiserstraße Rastatt (fuv) - Die Umgestaltung der oberen Kaiserstraße ist auf den Weg gebracht. Die Platanen, die den Parkplatz zwischen Stadtkirche und Bernhardusbrunnen säumten, wurden bereits gefällt. Zur Neugestaltung gehört auch die Beleuchtung dieses neuen Herzstücks der Innenstadt, wie die Stadtverwaltung den Abschnitt nennt. Dazu hat die beauftragte Lichtplanerin Barbara Benkert ein Konzept entworfen. Wie ihre Beleuchtungsideen in echt wirken, das testete die Karlsruherin am Dienstagabend. "Ich habe das Lichtkonzept am Computer entworfen, aber natürlich muss ich schauen, wie es vor Ort aussieht", erläutert die Lichtdesignerin ihren Vorentwurf, der zu einem Lichtmasterplan für die gesamte Innenstadt gehört. Da müsse man auch ausprobieren und die Planungen eventuell auch ändern. Am Dienstagabend testeten Benkert und Vertreter der städtischen Fachbereiche sowie des beauftragten Planungsbüros die Illumination des Chors von St. Alexander und des Bernhardusbrunnens. Mit Bodenstrahlern sollen die Sandstein-Konturen der Kirche betont, mit Stelen eventuell die Flächen aufgehellt werden. Die Lichtstelen werden auch die Mittelachse der oberen Kaiserstraße säumen. Für die Beleuchtung des Bernhardusbrunnens habe sie bisher nur grobe Vorstellungen, so Barbara Benkert. Bernhard wird natürlich angestrahlt, das Wasser soll ebenfalls beleuchtet werden. Am Dienstag haben die "Beleuchter" blaue Strahler ausprobiert. Schließlich wird am Fuße des Brunnens ein etwa sechs mal zwölf Meter großes Wasserbecken mit einer Tiefe von rund 15 Zentimetern gebaut, und da passt blaues Licht als Farbe des Wassers. Die Bauarbeiten zur Neugestaltung der oberen Kaiserstraße beginnen am 8. Mai und sollen bis ins Spätjahr 2019 dauern, so eine Pressemitteilung der Stadt.

