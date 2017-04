" Mit Herzblut und Mut" Von Ulrich Philipp Iffezheim - Die Staufermedaille ist eine der höchsten Auszeichnungen, die das Land Baden-Württemberg zu vergeben hat. Sie wird noch seltener verliehen als das Bundesverdienstkreuz und wer mit ihr geehrt wird, hat sich in besonderer Weise um das Gemeinwohl verdient gemacht. Seit Mittwoch gehört der Iffezheimer Hans-Jörg Oesterle zum erlauchten Kreis der Träger dieser Auszeichnung. Landrat Jürgen Bäuerle überreichte sie und die dazugehörige Urkunde auf der Bénazet-Tribüne an der Rennbahn. Mit dabei waren knapp 50 Gäste, fast alles frühere oder aktuelle Gemeinderäte. "Hans-Jörg Oesterle ist ein Mensch mit Herzblut, hilfsbereit, kreativ, zupackend und mutig", charakterisierte ihn Bäuerle. So hat er bereits im Alter von 23 Jahren einen Ortsverein der Jungen Union in der Rennbahngemeinde gegründet. Außerdem war er insgesamt 35 Jahre Mitglied im Gemeinderat. Besondere Fähigkeiten habe der beim Land beschäftigte Betriebsprüfer für alles Finanzielle bewiesen, wodurch er ein wertvoller Ratgeber auch für die Vereine gewesen sei, betonte Bäuerle. Zudem habe Oesterle mit Heimatliebe und viel Sinn für Kunst und Kultur am Image der Gemeinde als weltoffene Metropole des deutschen Pferderennsports gefeilt. Die vor dem Rathaus installierte Skulptur "Racing 2013" habe er mit initiiert, genau wie die Kunstwerke an der Rathausfassade. Ein herausragendes Kapitel in Oesterles Lebenswerk sei sein Engagement bei der Wiedervereinigung gewesen. "Beim Aufbau der Verwaltung in den neuen Bundesländern hat er den gewaltigen Veränderungsprozess innerhalb Deutschlands mitgestaltet", erklärte Bäuerle. Außerdem sei er es gewesen, der die Initiative zur Gründung einer kommunalen Partnerschaft zwischen den bedeutendsten deutschen Rennsportgemeinden Iffezheim und Hoppegarten ergriffen habe. Osterle zeigte sich sichtlich bewegt: "Mein Herz ist sehr voll von diesen vielen lobenden Worten" sagte er, nachdem der minutenlange Beifall abgeebbt war. Vor allem danke er seiner Frau und seiner Familie, die sein ehrenamtliches Engagement immer mitgetragen hätten. Für sie sei es immer selbstverständlich gewesen, dass man sich für die Gemeinschaft engagiert und er daher eben auch oftmals nicht zuhause war. Gemeinderat zu sein, sei im Übrigen für ihn nichts Besonderes gewesen, sondern ein Ehrenamt eben und Dienst an der Gemeinschaft, wie ihn zum Beispiel auch Übungsleiter in Vereinen leisten. Bürgermeister Peter Werler lud die Anwesenden abschließend zum gemeinsamen Umtrunk auf der Rennbahntribüne ein, eine der "schönsten Locations in unserem Ort", so Werler.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben