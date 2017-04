Aus oberer Kaiserstraße soll ein "Kaiserplatz" werden

Rastatt - Mit der Neugestaltung der oberen Kaiserstraße startet am 8. Mai nach Schloss-Galerie, Schiffstraße, Ibis-Hotel und Hatz-Areal ein weiteres großes Innenstadtprojekt in Rastatt. Bei einer Infoveranstaltung haben die Verantwortlichen der Stadtverwaltung und des Planungsbüros "Bauer.Landschaftsarchitekten" aus Karlsruhe am Mittwochabend auf das ehrgeizige Ziel eingeschworen: Aus "einem lieblosen Nebeneinander von Straße, Gehweg, Bushaltestelle und Parkplätzen" soll ein Platz mit "echter Aufenthaltsqualität" werden.

Wie lange soll gebaut werden?

In insgesamt zwei Bauabschnitten wird die obere Kaiserstraße neu gestaltet. Los geht es am 8. Mai im Bereich zwischen Rappenstraße und der Alexanderkirche und anschließend zwischen Bernhardusbrunnen und Stadtkirche. Dieser erste Bauabschnitt soll bis Ende Mai 2018 fertig sein, pünktlich zum Straßentheaterfestival tête-à-tête. Im Juni 2018 schließt dann direkt der zweite Bauabschnitt zwischen Kapellenstraße und Bernhardusbrunnen an. Ende September 2019 soll die gesamte obere Kaiserstraße fertig sein. "Für mich ist das ein gesetztes Datum", verspricht OB Hans Jürgen Pütsch.

Warum dauert das so lange?

Die ganze obere Kaiserstraße wird laut Markus Fraß, dem Leiter des städtischen Kundenbereichs Tiefbau, "auf links gekrempelt". Man will die Gelegenheit nutzen, um auch die gesamten unterirdischen Versorgungsleitungen zu erneuern, um nicht in wenigen Jahren den neugestalteten Platz wieder aufreißen zu müssen. Außerdem wird ein unterirdischer, zwei Meter hoher und 2,90 Meter breiter Stauraumkanal gebaut. Es müssen breite Gehwege errichtet, Baumquartiere angelegt, Fahrbahnen und Parkplätze eingerichtet und die Oberflächen gestaltet werden. Am Abend und am Wochenende soll nur im Notfall gearbeitet werden, um die Anwohner zu entlasten. OB Pütsch weist darauf hin, dass gerade auch die Rücksichtnahme auf Anwohner und Gewerbetreibende zu einer längeren Bauzeit führt.

Wo kann man während der Bauphasen parken?

Zu Fuß erreichbar sind die öffentlichen Parkhäuser der Badner Halle und der Schloss-Galerie. Ferner richtet die Stadt mehr als 30 Ersatzparkplätze auf der ehemaligen Pavillon-Fläche ein; diese können mit Parkscheibe für 90 Minuten kostenfrei genutzt werden. Ein weiterer, kleinerer Pkw-Parkplatz wird bei der Bushaltebucht vor der Badner Halle eingerichtet. Es soll auch Fahrradabstellplätze geben.

Wie kann man Ladengeschäfte und Hauseingänge erreichen?

Entlang der Häuserfassaden soll es einen möglichst durchgängigen und durch Bauzäune gesicherten Streifen für Fußgänger geben. Geschäfts- und Hauseingänge sollen über sichere Stege erreichbar sein. Auch die Anlieferung für die Geschäfte soll gesichert sein. Für die Abfallbeseitigung werden Sammel- und Abholplätze eingerichtet.

Was ist mit den Linienbussen?

Der Busverkehr muss aus der Kaiserstraße verlegt werden. Es werden in der Herrenstraße, Murgstraße und Kapellenstraße (in Fahrtrichtung Süden) zusätzliche Haltestellen eingerichtet. Die Regionalbuslinien 212, 222, 234 und 241 werden ab Baubeginn dauerhaft in die Kapellenstraße verlegt. Die Linien 227, 232 und 235 in Fahrtrichtung Fruchthalle halten an der neuen Haltestelle "Herrenstraße" direkt bei der Einmündung Rappenstraße. In Fahrtrichtung Kapellenstraße werden alle Linien ab der Haltestelle "Fruchthalle" über die Engel-, Dreher- und Murgstraße umgeleitet:

Die Linien 227, 232, 235 und 239 halten an der Haltestelle "Kapellenstraße".

Die Linie 236 hält an der neuen Haltestelle "Murgstraße".

Die Haltestelle "Marktplatz" wird in die Dreher Straße verlegt.

Die Linie 231 Richtung Ottersdorf fährt ab der Haltestelle "Am Hasenwäldchen" über die Haltestelle "Schloss-Galerie" zur neuen Haltestelle "Kapellenstraße". Somit entfallen auf dieser Linie die Haltestellen "Rheintorstraße" und "Fruchthalle" während der ganzen Umbauzeit.

Was befürchtet der Einzelhandel?

Bei der Infoveranstaltung am Mittwochabend wurde von Vertretern des Einzelhandels die Sorge geäußert, dass die Baustellen- und Parksituation Kunden abschrecken könnte. Die Verantwortlichen der Stadt versprachen, auf die Belange der Händler so weit wie möglich Rücksicht zu nehmen. Citymanager Johannes Flau fungiert als Ansprechpartner und Vermittler. Der Vorsitzende des Gewerbevereins RA³, Thomas Richers, bat die Einzelhändler, das Bauvorhaben positiv zu begleiten und als große Chance zu begreifen. Flau rief die Rastatter dazu auf, dem lokalen Einzelhandel treu zu bleiben. Ein Anwohner befürchtete, dass spielende Kinder in Unfälle verwickelt werden könnten. Laut Pütsch liegen keine Statistiken darüber vor, dass es in anderen Städten an ähnlichen Plätzen vermehrt zu Unfällen kommt.

Können Einzelhändler - wie im Fall der Karlsruher Kombilösung - Entschädigungszahlungen erhalten?

Nein. OB Pütsch schließt Zahlungen der Stadt an Einzelhändler aus. Die Einzelhändler in Karlsruhe müssten für eine Entschädigung nachweisen, dass sie durch die Bauarbeiten einen Gewinnrückgang hätten. Außerdem würde dort von einer GmbH gebaut.

Was erwartet die Rastatter nach der Bauzeit?

Landschaftsarchitekt Willi Hildebrandt verspricht statt einer eher lieblosen Kaiserstraße einen neuen "Kaiserplatz" mit Gesicht und echter Aufenthaltsqualität, barrierefreie Gestaltung, mehr Grün durch doppelt so viele Bäume wie zuvor, 76 Parkplätze, davon vier behindertengerecht, hochwertige Pflasterung, neue LED-Beleuchtung, breitere Gehwege, attraktive Brunnen und Wasserspiele, Sitzgelegenheiten und 33 Fahrradabstellplätze sowie eine barrierefreie Toilettenanlage. Noch offen ist der Standort des WC. Favorisiert wird, es in einem der anliegenden Gebäude unterzubringen. Aber auch eine automatische Anlage ähnlich der beim Bahnhof ist denkbar. Allerdings kleiner als dort.

Wie informiert die Stadt über den Baufortschritt?

Das Badische Tagblatt berichtet über den Baufortschritt. Informationen der Stadt soll es auf Plakaten an den Bauzäunen geben. Ferner sind geführte Baustellenbesichtigungen geplant. Die Einzelhändler sollen Infomaterial für Kunden erhalten. Informiert wird zudem über eine eigens eingerichtete Internetseite und über Facebook.de/barockstadt.rastatt.

www.rastatt-baut.de