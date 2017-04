Schuldenstand klettert nach oben

Durmersheim - In einem Überschuss von 2,2 Millionen Euro, der im Verwaltungshaushalt erwartet wird und dem Vermögenshaushalt zugeführt werden soll, sieht die CDU-Fraktion den Beleg, dass die finanzielle Situation der Gemeinde gesund sei. "Noch", fügte ihr Vorsitzender Wolfgang Klett hinzu. Dass auch eine Kreditaufnahme in Höhe von 2,4 Millionen Euro und die Entnahme von 3,7 Millionen Euro aus den Rücklagen vorgesehen seien, habe seinen Grund in hohen Investitionen.

Damit war in Kletts Rede, mit der am Mittwoch im Gemeinderat die Verabschiedung des Haushalts eingeleitet wurde, der Rahmen gesetzt, der auch die Stellungnahmen der anderen Fraktionen prägte. Am Ende wurde der Etat einstimmig verabschiedet. Er hat einen Umfang von 34,43 Millionen Euro im Verwaltungsteil und 9,78 Millionen Euro im Vermögensteil. Wird er wie geplant vollzogen, erhöht sich der Schuldenstand auf 5,3 Millionen Euro. Dies entspräche einem Anstieg der Pro-Kopf-Verschuldung von 258 auf 431 Euro. Die Rücklagenentnahme würde das Polster auf 1,5 Millionen Euro drücken.

Klett verwies neben Investitionsprojekten wie dem Bau einer Mensa oder die Vollendung der Umgestaltung der Hauptstraße auf die Sanierung des Alten Kinos, die der Mängelbehebung diene, aber auch ein politisches Zeichen an die kulturellen Vereine sei. Die Modernisierung des Gemeindezentrums Würmersheim könne nur mit den erhofften Zuschüssen in vollem Umfang umgesetzt werden. Für die Erweiterung der Gemeinschaftsschule in der Hardtschule habe man im vorigen und diesem Jahr 1,37 Millionen Euro veranschlagt. Mehr könne kaum noch getragen werden, betonte Klett.

Im Verwaltungshaushalt stellte er den Anstieg der Personalkosten um 600 000 Euro heraus. Der Weiterentwicklung der Gemeinde dienten 1,3 Millionen Euro für neue Wohn- und Gewerbeflächen. Dies begrüßte auch der BuG-Fraktionsvorsitzende Rolf Enderle, der in seiner Rede besonderes Augenmerk auf die "ungewöhnlich hohe Neuverschuldung" legte. Der starke Zugriff auf die Rücklage bedeute, dass zwei Drittel der Investitionen nicht aus dem Haushalt, sondern aus Erspartem stammen.

"Die fetten Jahre sind vorbei", sprach sich Enderle dafür aus, eine Schuldengrenze festzulegen. Und man müsse den Mut haben, Wünsche auch mal abzulehnen. Kritik übte er an Kostensteigerungen wie jüngst bei der Mensaplanung. Er forderte, die Ursachen solcher Entwicklungen zu ergründen und Fachplaner sorgfältiger auszuwählen.

SPD-Sprecher Werner Hermann freute sich, dass Einkommen- und Umsatzsteueranteile sowie Schlüsselzuweisungen "erheblich" anwachsen (insgesamt um rund 1,7 Millionen). Die Konjunkturabhängigkeit sei jedoch problematisch, mahnte Hermann.

Mit Blick auf die Kosten für Kinderbetreuung merkte er an, dass seine Fraktion eine Gebührenfreistellung begrüßen würde. Ohne Geld von Bund und Land ließe sich eine Finanzierung jedoch "nicht darstellen". Gleichwohl habe sich Durmersheim auf diesem Gebiet zu einer "Vorbildkommune" entwickelt. Darüber dürften die Senioren aber nicht vernachlässigt werden.

Hermann sprach sich ferner für eine bauliche "Innenverdichtung" auf Gemeindeflächen aus und erinnerte an gerade nicht aktuelle Vorhaben wie eine Bahnunterführung in der Triftstraße oder die Gestaltung des Bickesheimer Platzes.

Jürgen Kniehl hob in der Betrachtung der FWG hervor, dass trotz stagnierender Einwohnerzahl der Verwaltungshaushalt einen neuen Höchststand erreiche. Es sei klar, dass ein Großteil der Personalkosten "aus Verpflichtungen" resultierte. In den Kindergärten etwa hätten sie binnen zehn Jahren die Kosten um das Fünffache erhöht. Daneben habe sich der Aufwand für Schulen nicht zuletzt durch "beispielslose Investitionen in die Bildung" verdreifacht.

Besondere Bedeutung messe die FWG den "Lasten unter dem Asphalt" zu, den Kanalsanierungen. Hier sollte stärker präventiv vorgegangen werden. "Richtig Sorgen" mache, dass über 60 Prozent des Vermögenshaushalts mit Krediten und Rücklagen finanziert werde. Der FWG falle es schwer, die Verschuldung mitzutragen, stimme aber zu.

Bürgermeister Andreas Augustin gab sich optimistisch. Durch die angestrebte Ausweisung von Baugebieten komme "ganz deutlich" eine finanzielle Verbesserung der Finanzkraft in Sicht.