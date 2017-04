Dokumentation über Kinder, die keine Kindheit hatten

Ein halbes Jahr lang hat die junge Historikerin recherchiert und "überraschend viel Material zusammengetragen", freute sich gestern Museumsleiterin Iris Baumgärtner beim Presserundgang. Doch Patricia Reister hat nicht nur alte Akten gewälzt: Auf einen Aufruf in der Presse Ende November 2016 haben sich zehn ehemalige Heimkinder bei ihr gemeldet.

Die Ausstellung im Stadtmuseum unter dem Titel "Verwahrlost und gefährdet? Heimerziehung im Landkreis und der Stadt Rastatt" gewährt Einblicke in fünf Heime: Maria-Viktoria-Stift (heute Sitz des Polizeireviers Rastatt), Meyer'sche-Margarethen-Waisenanstalt in der Hildastraße (heute Ottersdorfer Straße), Friedrich-Luisen-Knabenwaisenhaus (Engelstraße 29), Sankt-Franziskusheim in Schwarzach und Asyl Bethesda in Gernsbach (heute evangelisches Mädchenheim).

"In den Heimen gab es drei Schwerpunkte: Erziehung, Unterricht und Arbeit, daneben noch ein klein wenig Freizeit für die Kinder", berichtet Patricia Reister. Gerade in den Einrichtungen, die sich als Erziehungsanstalten verstanden, herrschten teilweise "gefängnisähnliche Zustände". So wurden beispielsweise 1926 im Knabenwaisenhaus bauliche Veränderungen geplant, die auf Wunsch der Oberin auch die Einrichtung einer Zelle vorsah, in der Kinder zur Bestrafung in Isolationshaft kamen - was in vielen anderen Heimen auch üblich gewesen sei, so die Historikerin.

Daneben gab es weitere Formen von körperlicher oder psychischer Gewalt, die häufig nachhaltigen Einfluss auf die weitere Entwicklung der Kinder hatten: Verbot von Freundschaften unter den Kindern, Unterbrechung der Kontakte zu den Eltern, Zensur von Briefen, Prügelstrafen zu "pädagogischen Zwecken", wie es damals hieß. Hinzu kamen Fälle von sexuellem Missbrauch. Und selbst das Essen wurde oft instrumentalisiert: Um die Kinder zu bestrafen, erhielten sie weniger zu essen als die anderen oder auch mal gar nichts. Wer besonders fleißig war, bekam zur Belohnung eine Extra-Portion.

Die Forschungsergebnisse von Patricia Reister sind einer 50-seitigen Publikation im Rahmen der Beiträge zur Stadtgeschichte dokumentiert. "Ich danke besonders der Hildegard-und-Julius-Strübel-Stiftung Rastatt, die den Druck ermöglicht hat", so Reister. Weiterhin wurde die Ausstellung auch vom Landkreis finanziell unterstützt, ergänzt Iris Baumgärtner.

Die Ausstellung des Landesarchivs ist bis 11. Juni im Stadtmuseum zu sehen, die ergänzende Ausstellung über Kreis und Stadt bis 8. Oktober. Das Stadtmuseum ist von Donnerstag bis Samstag von 12 bis 17 Uhr geöffnet, an Sonn- und Feiertagen von 11 bis 17 Uhr. Anmeldung zu Führungen unter (07222)9728402.

www.stadtmuseum-rastatt.de