Gesegneter "Gruß", der erfreut

Iffezheim (sawe) - Der Palmsonntag ist der sechste und letzte Sonntag der kirchlichen Fastenzeit. Mit ihm fängt die Karwoche vor Ostern an. Als Symbolik werden vielerorts Palmzweige oder Palmsträußchen ausgegeben, die zuvor fleißige Helfer in vielen Gemeinden fertigen - wie beispielsweise in Iffezheim. Die dortige Kolpingjugend, in der aktuell neun Kinder- und Jugendgruppen von 26 Gruppenleitern betreut werden, ist seit Jahren mit von der Partie. BT-Redakteurin Sabine Wenzke fragte bei Elisa Schwab nach. Die 28-Jährige ist Leiterin der Kolpingjugend in der Renngemeinde. BT: Seit wann verteilt die Kolpingfamilie Palmsträußchen am Palmsonntag und welche Bedeutung hat dieser Brauch für Sie? Elisa Schwab: Die Kolpingjugend verteilt schon seit den 1990ern Palmsträußchen am Palmsonntag. Dabei geht es darum, den kranken und älteren Gemeindemitgliedern, die nicht mehr zum Gottesdienst kommen können, ein gesegnetes Palmsträußchen und einen Ostergruß der Pfarrgemeinde zu überbringen. BT: Wann werden die Sträußchen gebunden? Und wie viele werden in diesem Jahr hergestellt? Ist da stets der gleiche Personenkreis aktiv? Schwab: Jedes Jahr bindet eine andere Gruppe in den Tagen vor Palmsonntag die Sträußchen in einer ihrer Gruppenstunden. Das Binden macht den Kindern viel Spaß. Dieses Jahr werden um die 50 Stück benötigt. BT: Aus welchen Pflanzen oder Materialien werden die Sträußchen gefertigt? Schwab: Wir nehmen Grünschnitt aus den Gärten. Hauptsächlich bestehen die Sträuße aus Thuja und etwas Stechpalme. Die Zweige werden mit Draht gebündelt und mit farbigem Krepppapier umwickelt. BT: In manchen Gemeinden Deutschlands werden die Sträußchen für einen gemeinnützigen Zweck verkauft. Ist das bei Ihnen auch der Fall? Schwab: Nein. Die Zweige werden kostenfrei und ohne Bestellung an die Menschen verteilt. BT: Wann werden die Sträußchen verteilt? Welcher Personenkreis kommt in den Genuss der kleinen Gaben? Schwab: Die Gruppenleiter der Kolpingjugend treffen sich nach dem Gottesdienst, um die dort gesegneten Sträußchen zu verteilen. Besucht werden schon immer die Menschen, die regelmäßig Krankenkommunion erhalten. Seit es in Iffezheim die Seniorenwohnanlage und seit letztem Jahr das Pflegeheim gibt, werden auch dort Sträußchen hingebracht. Überzählige Palmsträußchen werden häufig auch noch von Gruppenleitern an ältere Verwandte oder Bekannte ausgeteilt. BT: Und wie sind die Reaktionen darauf? Schwab: Die besuchten Gemeindemitglieder freuen sich sehr. Manche warten auch schon darauf. Wir Gruppenleiter erfahren in den Häusern Dankbarkeit und manchmal auch Rührung - das ist dann auch ein sehr schöner Vormittag für uns.

