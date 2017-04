Bilder sind im Wortsinn vielschichtig

Rastatt - Die Saison in der Pagodenburg eröffnet der Rastatter Kunstverein am heutigen Samstag um 17 Uhr mit der Vernissage der Ausstellung "Die Erscheinung des Mondes ist unumstößlich". Ernst W. Schneider hat 1977 zum ersten Mal in der Pagodenburg ausgestellt. Nun, 40 Jahre später, ist wieder eine Auswahl an Gemälden und Zeichnungen des Künstlers zu sehen. Sie sind in den vergangenen Jahren in Ottersweier entstanden, wo Schneider seit mehr als 30 Jahren lebt und arbeitet.

Beim Presserundgang nimmt der Künstler immer mal wieder ein Gemälde von der Wand und zeigt die Rückseite. Für gewöhnlich ist das für den Laien wenig interessant, doch in seinem Fall wimmelt es dort von Bildtiteln, die meisten sind wieder durchgestrichen. Außerdem klopft der Künstler mit dem Handknöchel auf die Leinwand. Viele getrocknete Farbschichten haben sie bretthart gemacht.

Dies sind nur die greifbaren Folgen von Schneiders Herangehensweise: Er selbst bezeichnet sich als "Produktentwickler am Produkt" und erklärt: "Meine Bilder entwickeln sich, wie ich mich entwickle." Und weil eine solche Entwicklung nicht in wenigen Tagen passiert, haben die meisten von Schneiders Gemälden einen jahrelangen Entstehungsprozess hinter sich. Sie sind vielschichtig im Wortsinn. Wie Ablagerungen liegen die Farbschichten übereinander, ohne sich völlig zu verdecken. Mal mehr, mal weniger scheint eine Struktur, eine Form oder eine Farbe durch, mal zeichnet sich ein dickerer Farbauftrag plastisch unter einer dünneren Lasur ab. Dabei lässt sich Schneider in seinen neueren Arbeiten zwar vom Zeitgeschehen inspirieren - es tauchen etwa "Stars and Stripes" der US-Flagge auf - doch die Ereignisse des Tages sind nicht der eigentliche Anlass für seine Bilder. "Ich transformiere Erlebnisse und Gefühle zeitbegleitend in die Kunst": So formuliert es der Künstler selbst. Er ist ein zeichnender Maler. Abstraktion und Gegenständlichkeit halten sich dabei die Waage. Architektonische Strukturen tauchen auf, ohne konkrete Gebäude zu meinen. Manche schweben gar als "space architecture" im Raum, andere stehen fest auf dem Boden. Es bauen sich spannungsreiche Beziehungen zwischen den Körpern auf. Bestes Beispiel ist gleich im Erdgeschoss das Bild "Türme".

Einen Kontrast zu den Gemälden stellen Schneiders Zeichnungen dar, ausgeführt in farbigen Wachskreiden, kombiniert mit Aquarell und teilweise ergänzt durch Collage-Elemente. Menschen tauchen in den Bildern und Zeichnungen nicht auf. Trotzdem sind sie höchst lebendig.

Ernst W. Schneider hat an der Kunstakademie Karlsruhe bei Heinrich Klumbies Malerei und Zeichnung studiert, an der Universität Karlsruhe Kunstgeschichte und Kunstwissenschaft. 1975 war er Preisträger des bundesweit ausgeschriebenen Wettbewerbs für Malerei "Forum junger Kunst". Danach wurden seine Arbeiten im Rahmen einer Einzelausstellung in der Kunsthalle Baden-Baden präsentiert. In der Region wurden seine Bilder unter anderem in Karlsruhe, Offenburg, Bühl, Oberkirch, Fautenbach und im Toni-Merz-Museum in Obersasbach gezeigt.

Die Ausstellung ist bei freiem Eintritt bis 1. Mai zu den Öffnungszeiten Donnerstag und Freitag, 15 bis 18 Uhr, Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 14 bis 18 Uhr zu sehen. Eine Einführung hält heute Dr. Susanne Ramm-Weber aus Offenburg.