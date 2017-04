Kleines Neubaugebiet im Schatten des Kirchturms

Rastatt (ema) - Wann entsteht im Schatten des Kirchturms schon mal ein Neubaugebiet? Zurzeit in Plittersdorf. Gegenüber der Pfarrkirche im Herzen des Rieddorfs schießen zwei Doppelhäuser und ein Einfamilienhaus aus dem Boden, nachdem die Altbauten an dieser Stelle abgerissen worden sind. Das Projekt läutet eine kleine Häuslebauer-Offensive im Ort ein. Denn auch auf dem Areal der früheren Gärtnerei Greiser beim Friedhof steht der Startschuss für die Erschließung bevor, wie Ortsvorsteher Mathias Köppel dem BT sagte. 15 Baugrundstücke liegen dort bereit. Von "einer großen Nachfrage" berichtet Köppel - gerade von Bürgern, die in Miete wohnen und eigenen Lebensraum anstreben. Viele seien in der Vergangenheit nach Steinmauern abgewandert, beklagt er. Deshalb hofft der Ortsvorsteher auch darauf, dass man am südlichen Ortsrand weiteren Raum für Wohnhäuser schaffen kann. Die im Flächennutzungsplan vorgesehene große Erweiterung von Gewerbeflächen soll laut Dorfentwicklungsplan in Wohn-, Misch- und Gewerbefläche aufgeteilt werden.