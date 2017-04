Kooperation mit Realschule soll mehr Jugendliche anlocken Kuppenheim (ar) - Die Schützengilde Kuppenheim, die auf eine mehr als 150-jährige Geschichte zurückblicken kann, erinnerte im Rahmen ihrer Jahreshauptversammlung an ein "tolles Jahr", in dem viel geleistet wurde und zahlreiche sportliche Erfolge gefeiert werden konnten. Der einzige Wermutstropfen: Es fehlen die Jugendlichen, die sich für den Schießsport begeistern. (ar) - Die Schützengilde Kuppenheim, die auf eine mehr als 150-jährige Geschichte zurückblicken kann, erinnerte im Rahmen ihrer Jahreshauptversammlung an ein "tolles Jahr", in dem viel geleistet wurde und zahlreiche sportliche Erfolge gefeiert werden konnten. Der einzige Wermutstropfen: Es fehlen die Jugendlichen, die sich für den Schießsport begeistern. "Es ist uns nicht gelungen, in den vergangenen Jahren mehr Jugendliche für den Schießsport zu begeistern", bedauerte Vorsitzender Lothar Kolles. Nur zwei Jugendliche sind aktiv in der Schützengilde, die sich als "jugendfreundlicher Verein" zertifizieren ließ. Doch die Verantwortlichen starten nach Ostern in Absprache mit Schulleiter Jürgen Haller eine Kooperation mit der Realschule. Alle zwei Wochen soll donnerstags von 14 bis 17 Uhr ein Training an der Schießanlage im Schützenhaus angeboten werden. Für die Schüler werde ein Fahrdienst zum Schützenhaus angeboten, wie Kolles erklärte. Ziel sei es, Nachwuchs zu gewinnen und die sportlichen Erfolge auf Kreis-, Landes- und Bundesebene halten zu können. Über diese Erfolge berichteten Schießleiterin Sabine Götz und Trainer Manfred Reis. So waren 32 Schützen der Schützengilde im vergangenen Jahr aktiv. Bei den Kreismeisterschaften holten sie jeweils fünfmal Gold, Silber und Bronze. Zehn Sportler hatten sich für die Landesmeisterschaften qualifiziert. Sabine Götz wurde im Luftgewehr Landesmeisterin, Monika Reis Vizemeisterin. Die Damen-Altersmannschaft mit Ruzica Vrbljanin, Monika Reis und Sabine Götz holte sich den Landesmeistertitel. Drei Schützinnen nahmen an der Deutschen Meisterschaft in München teil, wo sie gute Platzierungen erreichten. Doch nicht nur sportlich, auch gesellschaftlich sind die Kuppenheimer Schützen gut unterwegs. Sie beteiligen sich am Kinderferienprogramm der Stadt, am Frühjahr-, Herbst- und Weihnachtsmarkt, übernehmen die Bewirtung bei anderen Vereinsveranstaltungen, laden zum Schützenfest, zur Königsfeier und zum Vereinsausflug ein, wie Schriftführerin Elke Wetzel berichtete. Vorsitzender Kolles und sein Stellvertreter Thomas Kurz ehrten zahlreiche Mitglieder für ihre Treue zum Schützenverein. Die Silberne Ehrennadel des Deutschen Schützenbundes (DSB) für 25 Jahre Mitgliedschaft erhielten Evelyn Hettich, Jürgen Hettich und Jürgen Lorch. Die Ehrennadel in Gold des DSB für 40 Jahre Mitgliedschaft erhielten Renate Grill, Lothar Kolles, Dieter Ridinger, Werner Robe, Jürgen Simon, Marjan Vrbljanin und Rosemarie Westermann. Seit 50 Jahren halten Käte Gutmann, Edwin Gutmann und Charlotte Walz dem Schützenverein die Treue; Willi Hirtreier, Walter Schneiderhahn, Josef Ikker, Heinrich Walz und Reinhard Warth sogar seit 60 Jahren. Sie erhielten ebenfalls die Goldene Ehrennadel des DSB. Auch vereinsintern gab es Ehrungen. So überreichte Kolles die kleine silberne Vereinsnadel an Brigitte Slawig, die große silberne Vereinsnadel an Hans-Jürgen Holl sowie die Vereinsnadel in Gold an Claudia Holl und Theo Kastner.

