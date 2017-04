Kritik an hohen Auflagen für Baumfällung

Ötigheim - Viel Lob und ein wenig Tadel hatten Forstdirektor Heinz Wicht und Revierförster Willi Renkert bei der Waldbegehung des Ötigheimer Gemeinderats im Gepäck.

Zum Auftakt der vierstündigen Exkursion wurde im "Haidacker" über das weitere Vorgehen auf der Neubaustrecke der Bahn informiert. "Eigentlich sollten die Vereisungslanzen schon Ende März wieder gezogen sein, da der Boden im tiefen Bereich jedoch noch Minusgrade aufweist, ist es derzeit nicht möglich, weshalb sich der Rückbau der Baustelle etwas verzögert", informierte Wicht. Entsprechend dem mit der Bahn vereinbarten Zeitplan soll die Schotterschicht bis Ende April abgetragen und der Federbach bis Ende Mai renaturiert sein sowie der Boden im Sommer aufgelockert werden. Im Frühjahr soll die Wiederbepflanzung mit Stieleichen, Feldahorn, Heinbuchen und Kirschen beginnen. Die Kosten hierfür habe die Bahn bereits vor Jahren der Gemeinde erstattet, so Wicht. "Die Einrichtung und vierwöchigen Treffen der Arbeitsgruppe Naturschutz und Forst, an der alle mit der Baumaßnahme befassten Behörden vertreten waren, hat sich als sehr vorteilhaft erwiesen", betonte Wicht und bezeichnete die Zusammenarbeit mit der Bahn als sehr konstruktiv. "Igel bis zum Reh haben sich, entgegen den Befürchtungen, sehr schnell an die Baustelle gewöhnt, durch die große Absperrung sich eher sicherer vor Menschen gefühlt", beantworte Wicht die Frage, ob es zu Problemen mit dem Wild gekommen sei.

An der zweiten Station im Hirschgrund, dem mit Stieleichen, Heinbuchen, Kirschen, Feldahorn und Nussbaum bepflanzten Wald im Dreieck zwischen B3 und B36, gab es zunächst Lob für die vorbildliche Bereitstellung des Holzes zum Abtransport an der Rückegasse, die gewährleistet, dass das Holz ohne weitere Schäden abtransportiert werden kann.

Während die erste Jungbestandspflege im Mai 2016 zunächst problemlos verlief und die nicht mehr standsicheren Bäume gefällt werden konnten, war dies entlang der B3 nicht möglich. "Obwohl wir der Straßenverkehrsbehörde angeboten hatten, die Fällarbeiten zwischen 10 und 12 Uhr oder an einem Samstag auszuführen, lehnte die Behörde eine ampelgesteuerte Sperrung der B3 wegen der zu geringen Abstände zur Kreuzung B3/B36 ab und verlangte für die rund zweistündigen Arbeiten eine vollständige Sperrung der B3 mit einer aufwendigen Umleitungsbeschilderung in beide Richtungen über die B36 und die K3710", berichtete der Forstfachmann. Die um Hilfe gebetene Polizei habe eine jeweils kurzzeitige Sperrung durch Polizeibeamte ebenfalls abgelehnt. Um hohe Kosten für die Gemeinde zu vermeiden, seien die gefährdeten Bäume ohne Sperrung der B3 gefällt worden. Bürgermeister Frank Kiefer will das Thema bei der nächsten Bürgermeisterbesprechung zur Sprache bringen. Wenn die Straße zwischen 2020 und 2023 zurückgebaut wird, ist eine Erweiterung des Waldes geplant.

Die Forstexperten und Kiefer dankten im Hirschgrundrain dem Verein für Umweltschutz und Landschaftspflege (VUL) für die Pflege des besonders schützenswerten Biotops mit Sand-Grasnelken, die auf trockene Standorte angewiesen sind, in der Region sehr selten vorkommen und ohne Pflege nicht selbstständig überleben würden. Probleme bereiten dem VUL jedoch illegale Müllablagerungen.

"Im Zuge des Flurausgleichsverfahren für die Bahn- und die Straßenbauprojekte in der Region pflanzt die Bahn derzeit für mehrere Millionen Euro Bäume und Sträucher, deren Pflege künftig vermutlich der Gemeinde zufallen werden", empfahl Wicht der Gemeinde, frühzeitig Gespräche mit der Bahn aufzunehmen.

Da den meisten Teilnehmern das vor über 30 Jahren auf dem Unimog-Testgelände erbaute "Fledermaushotel" nicht bekannt war, wurde dieses spontan besichtigt. Der bunkerartige Bau ist zugewachsen, weshalb die Forstleute zusammen mit dem Regierungspräsidium und dem VUL prüfen wollen, wie bessere Anflugschneisen geschaffen werden können.

Auf dem Weg zur sanierten Holzbrücke über den Federbach gab es Informationen über die angepflanzten Holzarten, deren Nutzung und Entwicklungsdauer, die Einlaufstelle für das bei der Tunnelbaustelle gesammelte Grundwasser in den verlegten Federbach und die Entstehung der Erlenbruchfläche. Diese dient als Monitorringfläche, um mögliche Auswirkungen auf den Wasserspiegel im Rahmen der Grundwasserentnahme festzustellen.