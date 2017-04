Sieg für Veronika Laukart bei Kaiserinwetter

Um 18.58 Uhr verkündete der sichtlich gut gelaunte Bürgermeister Hartwig Rihm das Ergebnis, indem er bei der Begrüßung auch seine Bürgermeisterkollegen erwähnte, "die sich freuen, wenn sie eine neue Kollegin bekommen". Lauter Applaus brandete vor der Rheinauhalle auf, rund 600 Menschen sind gekommen.

Rihm meinte in Anspielung auf die Kandidatur des Neonazis Christian Worch und auf die Kundgebung in Au am Tag zuvor, dass "Randgruppen in Au am Rhein auch Randgruppen bleiben. Solche Typen brauchen wir nicht."

"Ich wünsche Ihnen eine glückliche Hand und Gottes Segen für die nicht ganz einfache, aber schöne Aufgabe", gratulierte Rihm und versprach seiner Nachfolgerin gleich ein Highlight als Aufgabe: die Organisation der 1200-Jahr-Feier. Mit einem "Danke, danke, danke" wandte sich die frischgebackene Bürgermeisterin an das Wahlvolk. "Ich bin sehr glücklich und ich freue mich, gemeinsam mit Ihnen die Zukunft in Au zu bauen", sagte die 37-Jährige, die sich bei ihrer Familie und ihren Freunden, aber auch beim Rathaus-Team in Durmersheim bedankte, das ihr in den vergangenen Wochen den Rücken freigehalten habe.

"Es herrscht Kaiserinwetter in Au am Rhein", beglückwünschte Landrat Jürgen Bäuerle die Gewinnerin zum "herausragenden Wahlergebnis, das eine wunderbare Vertrauens- und Arbeitsgrundlage ist." Der Kreis-Chef wünschte ihr "viel Glück, viel Erfolg und Gesundheit". Sie sei nun die zweite Bürgermeisterin im Landkreis Rastatt (neben Katrin Buhrke in Forbach). Die hohe Wahlbeteiligung (73,4 Prozent) in Au sei ein Zeichen dafür, dass sich die Bürger mit der Gemeinde identifizierten: "Ich bin sehr erfreut, dass Sie in so großem Ausmaß von Ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht haben", sagte Bäuerle.

Der Durmersheimer Bürgermeister Andreas Augustin bekannte gerührt am Mikrofon: "Ich habe mitgefiebert, aber ich hatte nie Zweifel, dass sie gewinnt." Laukart sei "fleißig, begabt, loyal und intelligent", über "Au scheint noch lange Zeit die Sonne", meinte er in Anspielung auf das Wetter.

Die Verkündung des Ergebnisses wurde musikalisch umrahmt vom Gesangverein "Fidelia", vom Musikverein und vom Harmonika-Club.

Der unterlegene Lokalmatador Michael Rastätter zeigte sich "sehr zufrieden" mit seinem Ergebnis, auch wenn er natürlich auf mehr gehofft habe. Er kündigte an, seine Ehrenämter in Au behalten und seinen Job im Bauhof fortsetzen zu wollen.

Der Vorsitzende der FW-Gemeinderatsfraktion, Walter Hettel, sprach von einem "überzeugenden Wahlsieg". Man biete der neuen Bürgermeisterin eine konstruktive Zusammenarbeit an, wie sie in Au seit Jahrzehnten gepflegt werde. CDU-Fraktionsvorsitzender Martin Kimmig zeigte sich zufrieden, dass eine "Fachfrau" gewonnen habe, weil ein Bürgermeister eben zu 80 Prozent im Rathaus tätig sei und nur zu 20 Prozent repräsentiere.