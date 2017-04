Steinerne Zeugnisse von Rastatts Festungsgeschichte Rastatt (sl) - Wer in der Rastatter Kernstadt buddelt, der kann ganz schnell auf steinerne Spuren der Geschichte stoßen. Und so keimte bei manchen Nachbarn der Großbaustelle Murg-Carrée gestern schon die Hoffnung auf, das nicht bei jedem beliebte Projekt müsse nun vielleicht gestoppt werden. Doch für Gartenstadt-Vorstand Oliver Krause waren die Funde keine Überraschung, wie er gestern im BT-Gespräch betonte. Dank Vorsondierungen und historischem Kartenmaterial habe man schon gewusst, dass dort etwas im Erdreich schlummert. Gespräche mit dem Landesdenkmalamt hätten stattgefunden, und auch die Stadt Rastatt als Untere Denkmalbehörde habe keine Bedenken gehabt. (sl) - Wer in der Rastatter Kernstadt buddelt, der kann ganz schnell auf steinerne Spuren der Geschichte stoßen. Und so keimte bei manchen Nachbarn der Großbaustelle Murg-Carrée gestern schon die Hoffnung auf, das nicht bei jedem beliebte Projekt müsse nun vielleicht gestoppt werden. Doch für Gartenstadt-Vorstand Oliver Krause waren die Funde keine Überraschung, wie er gestern im BT-Gespräch betonte. Dank Vorsondierungen und historischem Kartenmaterial habe man schon gewusst, dass dort etwas im Erdreich schlummert. Gespräche mit dem Landesdenkmalamt hätten stattgefunden, und auch die Stadt Rastatt als Untere Denkmalbehörde habe keine Bedenken gehabt. Um das weitere Vorgehen zu besprechen, ist für heute früh ein Vor-Ort-Termin mit den amtlichen Denkmalpflegern und Vertretern des Historischen Vereins anberaumt. Dessen Vorsitzender Dieter Wolf bedauert zwar, dass die Festungsrelikte höchstwahrscheinlich einer geplanten Tiefgarage weichen müssten - "aber was will man machen", gibt er sich keinen Illusionen hin. Denn Gartenstadt-Vorstand Krause geht davon aus, dass die nun zutage liegenden Gemäuer abgetragen werden können, nachdem sie die Fachleute dokumentiert, kartografiert und fotografiert haben. Im Augenblick ruhen die Arbeiten in diesem Bereich der Baustelle zwar, bei der Gartenstadt rechnet man aber nicht mit einer Bauverzögerung. Krause weiß übrigens auch, dass im Erdreich des Murg-Carrée noch weitere Teile des Festungsgebäudes schlummern. Darüber soll sich künftig ein Spielplatz befinden. Die Bundesfestung Rastatt wurde ab 1842 errichtet. Abgesehen von den 23 Tagen preußischer Belagerung während der Revolution von 1848/49 fanden dort nie Kampfhandlungen statt. 1890 wurde die Festung aufgegeben und weitgehend abgerissen.

