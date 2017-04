Tief beeindruckt und schwer begeistert Von Judith Giese Rastatt - Wer bei Breakdance an fetten Ghettoblastersound aus den Achtzigern denkt, der dürfte bei "Deep State of Resonance" enttäuscht worden sein. Tief beeindruckt und schwer begeistert war hingegen das Publikum der vier Breakdancer und fünf Musiker, oder besser Soundkünstler, in der Rastatter Reithalle. Der Resonanzraum - das Publikum - jubelte jedenfalls in Standing Ovations, als nach einer Stunde Tanztheater und Show vier verschwitze, aber glückliche Breakdancer - oder sollten wir besser sagen "tanzende Körperkünstler" - ihre Schlusspose auf der Bühne einnahmen. Ausverkauft war die Reithalle, einige hoffnungsfrohe Gäste warteten noch auf freiwerdende Plätze durch eventuelle Ausfälle, die Veranstaltung selbst startete mit einer halbstündigen Verspätung. Die Tiefe der Resonanz nicht überlegen, sondern erfahren, so wurde es dem Publikum zunächst anempfohlen. Bevor die Tänzer von Musik begleitet jeweils einzeln mit ihrem Tanz Geschichten erzählten. Kurzgeschichten, die in sich abgeschlossen waren, jeder auf seine eigene Art, so dass das Publikum auch ohne Worte verstand. Atemberaubende Sprünge und Drehungen bis zum Schwindel, Verrenkungen, die bei so manchem sicher zum Knoten geführt hätten, zeigten die vier Rastatter Jungs von Tru Cru. Das Bühnenbild war reduziert auf die Musiker mit ihren Instrumenten. Alles in Weiß gehalten, spielten die Tänzer mit Licht und Musik, drückten ihre Gefühle in Tanz aus und erzählten Geschichten mit ihren Körpern. Ein ganz normaler Tag oder die Übungen eines Zen-Meisters wurden zum Thema. Beeindruckende Körperbeherrschung entlockte dem Publikum immer wieder, auch während der Stücke, Applaus und Jubelrufe. Während Tru Cru sonst europaweit unterwegs ist, um bei Breakdance-, Streetdance- und anderen Wettbewerben zu punkten, selbst auch in Rastatt schon ein Treffen ausgerichtet hat, war dies nun eine Premiere. Das erste eigene Tanztheaterstück zu selbstkomponierten Musikstücken. Schlagzeug-Percussion, Gitarre, Bass, Querflöte, Didgeridoo: So beweglich wie die Tänzer zeigten sich auch die Musiker, die ihre Instrumente wechselten, Sounduntermalungen dazu einspielten und ungewöhnliche Klänge harmonisch zur Bewegung erzeugten. Eine eingespielte Truppe, die zum Abschluss der teils fast meditativen Geschichten auch noch eine gemeinsame Performance auf die Bühne zauberte. Das Publikum ging begeistert mit, und auch der Nachwuchs durfte zur Zugabe noch mit auf die Bühne. "Deep State of Resonance" hinterließ gute Schwingungen in der Reithalle, die Künstler konnten zu Recht hinter der Bühne die Korken knallen lassen.

