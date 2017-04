Ostergeschichte in Arabisch und anderen Sprachen

Nach der Geschichte zu Sankt Martin im vergangenen November plant der Verein nach und nach alle christlichen Feste auf seiner Internetseite (www.fluechtlinge-begleiten.de) kindgerecht formuliert darzustellen. Zudem werden auch gedruckte Blätter mit der Geschichte verteilt. "Wir können uns vorstellen, dass wir auch Feste von anderen Religionen und Kulturkreisen erklären", so Vorstandsmitglied Ute Kretschmer-Risché. Zum besseren Verständnis und Austausch. So wurde der Text von einem jungen Syrer ins Arabische übertragen, ein Flüchtlingsbegleiter sorgte für das Englische und ein junger Franzose für seine Muttersprache.

Über Facebook und via Internet werden zu der Aktion Helfer in anderen Flüchtlings-Organisationen informiert. Schließlich wolle man gegenseitig von Ideen und Aktionen profitieren. Flüchtlingsbegleiter Aleksi Busch las die Oster-Geschichte seinen Schützlingen in der Unterkunft in der Lyzeumstraße vor. Parallel dazu wurden Frauen und Männer über das weitere Kursangebot des Vereins informiert. So startet demnächst ein Nähkurs von Hanne Weinbrecht.

Aber auch die Ehrenamtlichen selbst erhalten Unterstützung: In Kooperation mit der Kinderschule Amalie Struve findet am Samstag, 20. Mai, von 10 bis 14 Uhr, ein Sprachkurs statt. "Komm doch mit - Schritt für Schritt in die Sprache hinein, Anregungen für die Begleitung von mehrsprachig aufwachsenden Kindern beim Deutschspracherwerb." Die erfahrenen Pädagoginnen der Rastatter Kinderschule Amalie Struve geben in einem Theorie- und Praxisteil Einblick in ihre Arbeit und wie Nicht-Profis aktiv werden können. Am Montag, 22. Mai, 19 bis 21.30 Uhr, zeigt Kinder- und Jugendcoach Federica Paganelli Overlack, wie man in der Flüchtlingsarbeit reagiert, wenn ein traumatisiertes Kind erschreckende Reaktionen zeigt. Die beiden Workshops kosten zusammen 20 Euro und können auch einzeln gebucht werden, teilt der Verein mit. Schüler und Studenten zahlen zehn Euro. Anmeldungen sind unter info@fluechtlinge-begleiten.de möglich. Auf der Internetseite stehen weitere Informationen - auch dazu, wo die Workshops stattfinden.

Das Weiterbildungsangebot des Vereins "Junge Flüchtlinge in Rastatt" für Asylsuchende und Ehrenamtliche ist vielfältig. Dafür werden ständig Unterstützer gesucht, zum Beispiel für gemeinsame Aktivitäten mit den jungen Menschen, wie beim Malen, Basteln, Schwimmen, Wandern oder Musizieren. Die Aktiven wünschen sich Musikinstrumente als Spenden. So ganz nebenbei läuft die Konversation mit den Nicht-Deutschen. "Helfen kann so einfach sein", finden die Vereinsverantwortlichen und können von vielen schönen und bereichernden Erlebnissen mit den Neu-Rastattern erzählen.