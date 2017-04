Aus der Region für die Region Rastatt/Durmersheim (fuv) - Mit der Aktion Gläserne Produktion der baden-württembergischen Landwirtschaftsverwaltung präsentieren sich landwirtschaftliche Betriebe und Betriebe der Ernährungswirtschaft. Die Erdbeerplantagen Koffler in Durmersheim waren nun der Rahmen für die Vorstellung der diesjährigen Aktion durch das Landratsamt. Zum 28. Mal beteiligen sich der Landkreis Rastatt und die Stadt Baden-Baden, wie Kreis-Dezernent Claus Haberecht betonte. Mit Blick auf das Motto "Aus der Region für die Region" betonte er die Bedeutung der regionalen Produkte und deren Vermarktung. Die teilnehmenden Betriebe stünden für hohe Qualität. Für den Verbraucher seien die Aktionstage, die für die Betriebe einen hohen Aufwand bedeuteten, wichtige Gelegenheiten zur Information. Landwirtschaftsamtsleiterin Andrea Stief unterstrich, dass auch regelmäßige Termine wie der Streuobsttag (7. September), der Weinwandertag (23. April) oder der Tag der Hofläden (21. Mai) in das Programm der Gläsernen Produktion eingebunden seien. Besonders hob Stief den Hofladentag hervor, an dem der Landkreis und der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club eine Radtour anbieten. Die Betriebe sind bemüht, an den Aktionstagen ein Programm für die ganze Familie zusammenzustellen. Die Besucher können Interessantes zur Produktion von Erdbeeren, Spargel, Getreide, zu Viehhaltung, Weinbau, Imkerei aber auch über modernste Landtechnik erfahren. (fuv) - Mit der Aktion Gläserne Produktion der baden-württembergischen Landwirtschaftsverwaltung präsentieren sich landwirtschaftliche Betriebe und Betriebe der Ernährungswirtschaft. Die Erdbeerplantagen Koffler in Durmersheim waren nun der Rahmen für die Vorstellung der diesjährigen Aktion durch das Landratsamt. Zum 28. Mal beteiligen sich der Landkreis Rastatt und die Stadt Baden-Baden, wie Kreis-Dezernent Claus Haberecht betonte. Mit Blick auf das Motto "Aus der Region für die Region" betonte er die Bedeutung der regionalen Produkte und deren Vermarktung. Die teilnehmenden Betriebe stünden für hohe Qualität. Für den Verbraucher seien die Aktionstage, die für die Betriebe einen hohen Aufwand bedeuteten, wichtige Gelegenheiten zur Information. Landwirtschaftsamtsleiterin Andrea Stief unterstrich, dass auch regelmäßige Termine wie der Streuobsttag (7. September), der Weinwandertag (23. April) oder der Tag der Hofläden (21. Mai) in das Programm der Gläsernen Produktion eingebunden seien. Besonders hob Stief den Hofladentag hervor, an dem der Landkreis und der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club eine Radtour anbieten. Die Betriebe sind bemüht, an den Aktionstagen ein Programm für die ganze Familie zusammenzustellen. Die Besucher können Interessantes zur Produktion von Erdbeeren, Spargel, Getreide, zu Viehhaltung, Weinbau, Imkerei aber auch über modernste Landtechnik erfahren. Die Gläserne Produktion startet am 23. April bei der Affentaler Winzergenossenschaft. Die Erdbeerplantagen Koffler beteiligen sich mit weiteren Direktvermarktern am 21. Mai am "Tag der Hofläden". Bis Ende November laden die Betriebe ein. Mit zwei Terminen zum Thema Adventsbäckerei in der Bühler Bäckerei Peters gute Backstube endet die Gläserne Produktion Ende November. Das Programm ist unter www.glaeserne-produktion.de zu finden. Der Landkreis Rastatt gibt zudem ein Faltblatt heraus. Eine eigene Broschüre informiert über die Direktvermarkter der Region.

