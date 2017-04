Anzahl der Bäckereien geht weiter zurück

Rastatt - Die Zahl der herkömmlichen Bäckereien, die von einem Bäckermeister geführt werden, nimmt kontinuierlich ab: Zählte der Bäckerinnungsverband Baden im Jahr 1982 noch 2171 Mitgliedsbetriebe, so sind es aktuell nur noch 499. Unattraktive Arbeitszeiten und Bezahlung machen es alteingesessenen Betrieben schwer, Nachwuchs zu finden. Im Bereich des Innungsverbands ist ein Drittel der Lehrstellen für Bäcker und Bäckereifachverkäuferinnen unbesetzt. Das BT traf sich mit zwei erfahrenen Bäckermeistern zum Gespräch.

Horst Ziegler ist seit mehr als 35 Jahren Obermeister der Bäcker-Innung Rastatt und Umgebung und ein Bäcker mit Leib und Seele: Der 80-Jährige steht nach wie vor in der Backstube, er hilft bei seiner Tochter Petra in der Bäckerei Ziegler in der Friedrich-Ebert-Straße mit. Die Arbeit macht ihm dann Spaß, "wenn ich um 2 Uhr in die Backstube komme und alles läuft. Ich mache dann die Teige für Brezeln und Weißbrot", berichtet der Rastatter, der seit 1958 Bäckermeister ist.

Norbert Kronimus, Vorstandsmitglied in der Bäcker-Innung Rastatt und Umgebung, ist passionierter Bäcker- und Konditormeister in Iffezheim: "Mir gefällt an meinem Beruf, dass ich die gesamte Fertigung vom Anfang bis zum Ende sehen kann", erläutert er. Mit seinen 68 Jahren steht er immer noch jede Nacht in der Backstube, er führt den 1902 gegründeten Traditionsbetrieb seit 1990 in der vierten Generation. Als Nachfolger stand eigentlich sein Sohn Thomas fest, doch der wechselte im vergangenen Jahr der Liebe wegen ins fränkische Ansbach. "Ich denke noch nicht ans Aufhören, sondern suche nach einem guten und geeigneten Nachfolger", sagt Norbert Kronimus. In dieser Hinsicht musste sich Horst Ziegler keine Gedanken machen: Seine zweite Tochter Jutta heiratete Gerhard Späth, der die zweite Bäckerei in der Kapellenstraße übernahm.

Doch den meisten Bäckermeistern geht es wie Norbert Kronimus, denn immer weniger junge Leute wollen das Bäckerhandwerk erlernen. Der Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks hat zwar im Internet und in den sozialen Medien Nachwuchskampagnen platziert (Motto: "Back' dir deine Zukunft"), doch die allein reichen nicht aus. Kronimus lädt Schulklassen ein, um schon bei den Kleinen Interesse am Backen zu wecken. Von der Maria-Gress-Schule kommen Praktikanten, doch eine Ausbildung hat noch keiner bei ihm gemacht. Der Iffezheimer Bäcker, der im Gesellen-Prüfungsausschuss der Innungen Rastatt und Umgebung sowie Baden-Baden/Murgtal engagiert ist, musste auch schon erleben, dass Lehrlinge am Ende ihrer Ausbildung ins Benz-Werk wechselten, weil am Band die Bezahlung besser ist. Doch das sei meist auch der einzige Vorteil, meint Kronimus: "In einem Familienbetrieb geht es nicht so anonym zu. Wir können einiges wettmachen, wenn sich die Mitarbeiter wohl fühlen", sagt er.

Hintergrund

Doch dieser Pluspunkt zieht bei den meisten Jugendlichen wohl nicht: "Geeignete Lehrlinge, die mit Herzblut dabei sind, fehlen uns, das tut weh", bedauert Kronimus. "Wir brauchen Leute, die mitdenken und nicht nur schaffen", ergänzt Ziegler. Im Jahr 2015 ließen sich in Baden-Württemberg 874 Lehrlinge zum Bäcker ausbilden, 1688 zur Bäckereifachverkäuferin, so Sagebiel-Hannich. Junge Flüchtlinge seien keine Lösung, die mangelnden Deutschkenntnisse seien das größte Problem, so die Geschäftsführerin des Innungsverbands. Neben dem Nachwuchsproblem bereiten den Bäckern die Backautomaten in Discountern und die großen Bäckereiketten Sorgen. "Was uns sehr beschäftigt, ist der Umstand, dass die Bäckereiketten zum Einzelhandel gehören und daher nicht zur Berufsgenossenschaft des Bäckerhandwerks. Deshalb zahlen sie nicht so hohe Beiträge. Außerdem sind sie von der EEG-Umlage befreit und müssen weniger für den Strom zahlen, das ist eine Wettbewerbsverzerrung", ärgert sich Ute Sagebiel-Hannich.

Hinzu komme, dass die Bäckereiketten besser bezahlen könnten und Aufstiegsperspektiven böten, beispielsweise im Hinblick auf die Leitung einer Filiale, ergänzt Kronimus. Dies führe dazu, dass die in Familienbetrieben ausgebildeten Bäcker oder Verkäuferinnen abwanderten.

War früher das Bäckerhandwerk in erster Linie männlich geprägt, so holen in den vergangenen Jahren die Frauen immer mehr auf - auch im Hinblick auf Betriebsübernahmen, weiß Sagebiel-Hannich.

In den meisten Familienbetrieben sind zudem die Ehefrauen unersetzlich. Norbert Kronimus wird von seiner Ehefrau Christa und von Tochter Sylvia unterstützt. "Ohne die Frauen würde es nicht gehen. Von ihnen wird ein außergewöhnliches Engagement aufgebracht", verdeutlicht Ute Sagebiel-Hannich.