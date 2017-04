"Monstrum aus Asphalt" wird abgeschafft

Au am Rhein - Wenige Wochen vor dem Ende seiner Bürgermeisterzeit war es Hartwig Rihm vergönnt, per Unterschrift ein Vorhaben zu besiegeln, auf das er und der Gemeinderat seit vielen Jahren warten. Mit dem Land konnte endlich eine Vereinbarung über den Ausbau der Neuburgweierer Straße (L78a) geschlossen werden. "Der Vertrag ist unterzeichnet", gab Rihm die gute Nachricht gleich zu Beginn der Gemeinderatssitzung am Montag bekannt. Das Geld sei bereitgestellt.

Die Ausführung liegt nun in den Händen der Gemeinde, wird allerdings erst im nächsten Jahr erfolgen. Das liegt unter anderem daran, dass man ein "Monstrum" umbauen will, wie Rihm den Bereich beim Einkaufsmarkt Diehl nannte, wo die Morgen- und die Schillerstraße von der Neuburgweierer Straße abzweigen. In der Sitzung wurden zwei Planungsideen vorgestellt. Wie mitgeteilt wurde, will das Land die L78a vom Rathaus bis zur Goethestraße, eventuell sogar bis zur Allmendstraße erneuern. Schon lange ist klar, dass die Gemeinde im Zuge der Arbeiten schmale Gehwegabschnitte zumindest auf einer Straßenseite verbreitern will. Sie sollen, wie Rihm betonte, mit hohen Bordsteinen ausgeführt werden, um das Parken auf dem Trottoir zu unterbinden. An Straßenecken werde man sie absenken. Größere Veränderungen hat man auf der Fläche an der Schiller- und Morgenstraße vor, die bis jetzt von "sehr viel Asphalt" geprägt ist, wie es Andreas Klaus vom Planungsbüro BIT Ingenieure ausdrückte.

Bürgermeister und Gemeinderat bevorzugten in Übereinstimmung mit dem Planer eine Neugestaltung, bei der die Linksabbiegespur aus Richtung Neuburgweier entfallen würde. Wer in die Morgen- oder Schillerstraße will, müsste ein kleines Stück weiter und fast eine Kehre fahren. Aus dem kleinen Verkehrsteiler mit Baum soll eine "größere Grüninsel" mit ein paar wenigen Parkplätzen werden. Die Stellplätze des Einkaufsmarkts bleiben erhalten, auch die Bushaltestelle behält ihren Standort. Die Fahrbahn will man der Beanspruchung wegen in Asphalt ausführen, die übrigen befestigten Flächen pflastern.

Mit dieser Umgestaltung würde die Verkehrsberuhigung, die man sich dort wünsche am besten erreicht, meinte der FWG-Fraktionsvorsitzende Walter Hettel. Für seinen Kollegen Martin Kimmig von der CDU sprach neben der Tempobremse auch der Zugewinn an Grün für diese Lösung.

Harry Merz und Norman Ball (beide FWG) meldeten Bedenken wegen der engen Kurve und der geringen Breite der Zufahrt zu Morgen- und Schillerstraße an. Lastwagen und landwirtschaftliche Fahrzeuge könnten Probleme bekommen. Dieter Weßbecher (FWG) fürchtete für manche Anwohner eine Mehrbelastung, da der gesamte Abbiegeverkehr künftig an zwei Häusern vorbeiführe.

Rihm teilte diese Sorge nicht, da der Gehweg breiter, der Abstand zwischen Häusern und Straße also größer werde und sich außerdem der Verkehr inzwischen auch auf andere Wege verteile. Merz bestätigte diese Aussage, seit der Freigabe des Baugebiets "Hahnheck" sei eine Entlastung zu beobachten. Im Übrigen betonte Rihm, dass die Planungen mit den Anwohnern noch besprochen würden. Eine Kostenschätzung des Ingenieurbüros ergab eine Gesamtsumme von knapp 105000 Euro. Rihm will Zuschüsse aus dem Ausgleichsstock beantragen. Er gehe davon aus, dass die Gemeinde am Ende 60000 bis 65000 Euro für dieses Projekt aufbringen muss.

Ein förmlicher Beschluss wurde nicht gefasst. Bürgermeister Rihm stellte fest, dass der "Trend der Diskussion" eindeutig pro Umbau in der dargelegten Weise gehe. Die abgewiesene Planvariante sah einen Erhalt der Linksabbiegespur vor. Hettel war überzeugt, dass man "wieder 30 Jahre warten" müsste, wenn man die Chance für den Umbau jetzt nicht ergreifen würde. Alles, was man später machen könnte, wäre Flickwerk, unterstrich auch Kimmig den Willen, die Sache im Zuge der Straßensanierung anzupacken. Am 15. Mai soll über den weiteren Fortgang beraten werden. Die Ausschreibung der Arbeiten wurde für Jahresende ins Auge gefasst.