Neuer gelber Anstrich für "Zollhaus" Von Helmut Heck Au am Rhein - Über Geschmack lässt sich streiten, muss man aber nicht. Der Auer Gemeinderat lieferte in seiner jüngsten Sitzung den Beweis. Es ging um die Fassade der Gaststätte "Zollhaus" am Rhein bei Neuburgweier, die zur Gemarkung von Au am Rhein gehört und im Besitz der Gemeinde ist. In Erwartung einer regen Diskussion ließ Bürgermeister Hartwig Rihm wissen, dass er eine Grünschwäche habe, er seine Gattin zuweilen bei der Krawattenauswahl erschrecke, kurzum: "ein anderes Farbempfinden als andere" besitze und sich daher bei der Beratung "zurückhalten" wolle. Die Selbstbeschränkung funktionierte nicht so richtig, erwies sich aber sowieso als überflüssig. Der Farbenstreit blieb nämlich aus. Architekt Gerhard Retzbach unterbreitete drei Vorschläge, benannte einen Favoriten und bis auf ein Ratsmitglied, das gegen die Empfehlung stimmte, waren alle einverstanden. Die Fassade des Hauptgebäudes wird "gelb mit abgesetzem Grau", wie es der Bürgermeister erklärte. Grau wird nur der Erker gestrichen, der auf der Flussseite leicht aus der Fassade hervorragt, die ansonsten wieder gelb wird. "Ein badisches Zollhaus" darf gelb sein, machte Rihm patriotische Gründe geltend. Mit Grau für den Erker erreiche man eine sinnvolle optische Auflockerung. Um Verschmutzungen zu minimieren, wie sie unmittelbar am Rhein vor allem durch Nebel entstünden, werde man Farben mit Lotuseffekten verwenden, betonte Rihm. Die jüngeren Anbauten an den beiden Stirnseiten des Gebäudes behalten ihr jetziges Aussehen. Der frische Anstrich des Mittelteils wird den Abschluss der Sanierung bilden, mit der Fassade und Dach erneuert werden, die nicht mehr dem energetischen Standard genügen. Die Maßnahmen waren im Februar im Gemeinderat erläutert worden (wir berichteten). Die Kosten wurden auf 192000 Euro veranschlagt, die Arbeiten sollen Anfang Mai beginnen und etwa zwei Monate in Anspruch nehmen. Gaststätte und Biergarten sollen geöffnet bleiben. In der jüngsten Ratssitzung ging es neben der Farbgebung um Auftragsvergaben für vier Gewerke, die alle beschränkt ausgeschrieben worden waren. "Froh" stimmte den Bürgermeister, dass dabei dreimal Firmen aus seiner Gemeinde zum Zug kamen. Den Zuschlag für den Gerüstbau konnte sich für 6 027 Euro die Auer Firma Ralu sichern. Mit den Zimmer- und Dachdeckerarbeiten wurde die Firma von Gemeinderat Marcel Jirgensons (der wegen Befangenheit nicht stimmberechtigt war) betraut. Das eingereichte Angebot, das zugleich das einzige war, lautete auf 44 495 Euro. Drittes Unternehmen aus Au am Rhein ist Gundolf Hertweck. Es war unter drei Bewerbern mit 9 045 Euro der günstigste Bieter beim Blechnergewerk. Ebenfalls drei Interessenten hatten sich für die Putz- und Stuckarbeiten gemeldet, günstigster war mit 82 961 Euro die Firma Kutterer aus Durmersheim. Aus Kappel-Grafenhausen, Karlsruhe und Waldbronn stammten die Offerten für Kunststofffenster. Mit Abstand vorne lag der am weitesten entfernte Lieferant, der für 10 378 Euro den Auftrag einheimste.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben