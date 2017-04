Viel Geld für mehr Kinder

Rastatt - Viel Geld wird die Stadt Rastatt in den kommenden fünf Jahren in Erweiterung und Neubau von Kitas investieren. Bürgermeister Arne Pfirrmann schätzt den Bedarf grob auf zehn Millionen Euro, freut sich aber über diese Entwicklung, sei sie doch Zeichen einer blühenden Stadt. "Was kann es Schöneres geben, als für Kinder zu bauen", sagte er gestern am Rande der offiziellen Freigabe des neu angelegten Außengeländes der Kita Friedrich Oberlin.

Sabine Knöpfel, die Leiterin der Kita in der Friedrich-Ebert-Straße, hat schon festgestellt, dass der neue Außenbereich mit seinen vielen Möglichkeiten zum Spielen und Toben nicht nur bei den Kindern gut ankommt. Sie dürfen Teile des Geländes schon seit Januar nutzen. Ein Aushängeschild sei das Gelände auch für Eltern. Wenn sie zur ersten Besichtigung kommen und sich über Konzept und Ausstattung des Kindergartens informieren, sei der Hof immer der Höhepunkt des Rundgangs: "Wow, das ist aber schön", hat Knöpfel nun schon oft gehört.

Und dabei hätte die Kita ein Aushängeschild eigentlich gar nicht nötig, zumindest nicht, um Kinder anzulocken. Auch mit Blick auf den erwarteten Zuzug von jungen Familien auf das Joffre-Gelände wurde der Kindergarten in Trägerschaft der evangelischen Kirchengemeinde vor etwa eineinhalb Jahren wiedereröffnet, nachdem man ihn vor rund elf Jahren aufgegeben hatte. "Nun ist auf dem Joffre-Gelände noch keine einzige Familie eingezogen, und die Kita stößt schon jetzt an ihre Grenzen", sagte Pfirrmann gestern. Seit einigen Jahren ziehen vermehrt Familien mit Kindern in die Barockstadt, auch die Geburtenrate steigt. Rastatt braucht daher dringend zusätzliche Plätze in der Kindertagesbetreuung, hat man im Rathaus erkannt.

Die notwendige Erweiterung der Einrichtung sei schon jetzt Teil des Kindergartenbedarfsplans. Laut dem städtischen Fachbereichsleiter Joachim Hils soll die konkrete Planung noch dieses Jahr beginnen, gebaut werden könnte dann im kommenden Jahr. Als Fläche stehe ein an den rückwärtigen Außenbereich angrenzendes städtisches Grundstück zur Verfügung. Aber auch eine Erweiterung nach vorne, wo ein großer Parkplatz liegt, sei denkbar.

Die Erweiterung des Kindergartens Friedrich Oberlin ist nicht das einzige Kita-Bauprojekt, das die Stadt in den kommenden Jahren beschäftigen wird: Laut Bürgermeister Pfirrmann müssen auch die Einrichtungen Stockhorn und Ottersdorf erweitert werden, ein Neubau ist in Plittersdorf vorgesehen, mittelfristig auch in Rauental und möglicherweise auch in Rheinau-Nord.

Die Kinder des Oberlin-Kindergartens nahmen das schöne Wetter gestern Vormittag zum Anlass, ihr neues Freigelände nun auch offiziell gebührend einzuweihen. Vorher hatten sie sich bei allen Beteiligten mit einem lustigen Lied bedankt. Die Arbeiten waren im Oktober 2016 gestartet und dauerten über die Wintermonate an. Die Kosten beliefen sich auf rund 175000 Euro. Dafür gibt es jetzt neue Bepflanzung, neue Sonnenschirme, Spielgeräte, Wege und Beläge unter den Geräten - alles unter dem Aspekt der Barrierefreiheit. Mit der Planung hatte die Stadt das Planungsbüro Friedemann Fuchs beauftragt. Vertreterinnen des Elternbeirats überreichten Kita-Leiterin Knöpfel gestern noch einen Scheck über 1000 Euro. Das Geld eines anonymen Spenders soll für Spielsachen für den Außenbereich genutzt werden.