Wachstum: Landratsamt braucht noch mehr Platz

Wer hätte das gedacht: 2008 bezog die Kreisverwaltung ihren Neubau und zentralisierte etliche Außenstellen. Doch Aufgabenzuwachs und die Flüchtlingsbetreuung haben die Einsparung von rund 70 Stellen durch das Rationalisierungsprogramm "Landratsamt 2011" längst vergessen lassen. In der Schloss-Galerie hat die Verwaltung bereits eine Außenstelle; jetzt muss Bäuerle im Kreistag weiteren Raum beantragen. Bedarf besteht unter anderem wegen des Breitband-Ausbaus, im Landwirtschafts- und Sozialamt sowie beim Abfallwirtschaftsbetrieb, wo man verstärkt bei Abfallpädagogik und sozialen Medien Präsenz zeigen will. Wo man Platz anmietet, will der Landrat in den nächsten Wochen mit den Gremien diskutieren, sagte Bäuerle im BT-Gespräch.

Zum Zehnjährigen im kommenden Jahr will sich das Landratsamt mit einem Tag der offenen Tür und einem Familienfest präsentieren. Bis dahin sollen auch Ergebnisse einer Kundenbefragung vorliegen, die Bäuerle zum Jahresende starten will, nachdem gerade ein Meinungsbild unter den Mitarbeitern eingeholt worden ist.

Ein Bonbon hat der Behördenchef für die Belegschaft jetzt schon parat. Der Landkreis bezuschusst künftig das Job-Ticket zur ÖPNV-Nutzung mit 20 Prozent. Auf diesem Level war man einst gestartet. Als der Landkreis jedoch finanziell darbte, ging es runter auf zehn Prozent; zuletzt lag man dann bei 15 Prozent.

190 Mitarbeiter nehmen bislang das Angebot in Anspruch. Bäuerle hofft, dass es einige mehr werden. Denn die Parkplatz-Situation rund ums Landratsamt mit Hotel-Inbetriebnahme und Baustelle in der Nachbarschaft hat sich verschärft. Jetzt erwägt man sogar, zusätzliche Parkplätze im Parkhaus der Schloss-Galerie anzumieten.

Der Landrat selbst geht ja als ÖPNV-Pendler zwischen Bühlertal und Rastatt voran - noch zwei Jahre. Im Gespräch mit der Lokalredaktion macht Bäuerle keinen Hehl daraus, dass es für ihn erleichternd gewesen sei, frühzeitig seinen Abschied als Landrat zum April 2019 bekanntgegeben zu haben. Für diese Vorgehensweise habe er "großen Zuspruch" bekommen.

Als eines seiner Ziele für die verbleibende Amtszeit bezeichnet Bäuerle die Stabilisierung des "guten Klimas" in Verwaltung und Kreistag. Zumindest die finanziellen Rahmenbedingungen stimmen den Landrat zuversichtlich, dass man den Haushalt in den nächsten zwei Jahren auf dem jetzigen Level halten kann. Inhaltlich weit oben auf der Agenda siedelt der Landkreis-Chef neben den Kreis-Schulen vor allem die Infrastruktur an: Die Umsetzung des Bundesverkehrswegeplans mit B3-Lückenschluss und Ausbau der A5-Ausfahrt Rastatt-Nord sowie der Breitband-Ausbau. Für die Anbindung des Baden-Airparks an die Autobahn rechnet Bäuerle in den nächsten Wochen mit der Einleitung des Planfeststellungsverfahrens.